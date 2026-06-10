Министерството за финансии соопшти дека досега се вложени 230 милиони евра во домашните компании преку кредитната линија обезбедена од Унгарската експорт-импорт банка, што претставува 92 отсто од вкупно предвидените средства.

Од Министерството информираа дека на крајот на минатиот месец бил извршен трансфер од 131 милион денари од централниот Буџет кон Развојната банка, со што вкупниот износ на средства насочени кон поддршка на инвестициите во приватниот сектор достигнал 14,1 милијарда денари, односно околу 230 милиони евра.

Средствата се дел од кредитната линија што Владата ја обезбеди од Унгарската експорт-импорт банка со цел да го поддржи развојот на домашната економија преку поволно финансирање на компаниите. Кредитите се пласираат преку деловните банки, со годишна каматна стапка од 1,95 проценти, рок на отплата до 15 години и грејс-период до три години.

Од Министерството наведуваат дека средствата се наменети за реализација на приватни инвестиции, кои треба да придонесат за развој на компаниите и поттикнување на економскиот раст.

Во Буџетот за оваа намена се предвидени вкупно 250 милиони евра, додека вредноста на инвестицискиот циклус што треба да се реализира со овие средства се проценува на околу 300 милиони евра.