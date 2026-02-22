Скотланд Јард користи алатки за вештачка интелигенција обезбедени од американската технолошка компанија Палантир за да го следи однесувањето на персоналот во обид да ги искорени неуспешните полицајци, пренесува Гардијан.

Метрополитенската полиција претходно одби да потврди или негира дали користела технологија обезбедена од компанијата, која работи и за израелската војска и операцијата ICE на Доналд Трамп. Сега потврди дека ја користи вештачката интелигенција на Палантир за анализа на внатрешни податоци за нивоата на боледување, отсуствата од должност и прекувремените часови во обид да идентификува потенцијални недостатоци во професионалните стандарди.

Полициската федерација, која ги претставува обичните полицајци, го критикуваше пристапот како „автоматизирано сомневање“. Таа рече: „Полициските службеници не смеат да бидат подложени на непроѕирни или нетестирани алатки кои ризикуваат погрешно да ги протолкуваат неодржливите притисоци од работното оптоварување, боледувањето или прекувремените часови како индикатори за прекршоци“.

Со 46.000 полицајци и персонал, Метрополитен полицијата е најголемата полициска сила во Велика Британија и се соочи со бран контроверзии, почнувајќи од неуспеси до соодветна проверка на полицајците – што беше истакнато со убиството на Сара Еверард од страна на Вејн Кузенс – до толеранција на дискриминаторско и мизогинистичко однесување.

Силата изјави: „Постојат докази што укажуваат на корелација помеѓу значителни нивоа на боледување, зголемени отсуства или невообичаено високи прекувремени часови и неуспеси во стандардите, културата и однесувањето“.

Со спојување на податоци од повеќе постоечки внатрешни бази на податоци, целта на временски ограничениот пилот-проект на технологијата на Палантир беше да „ни помогне да ги идентификуваме овие модели на однесување кај нашите полицајци и персонал“ и беше „дел од нашиот поширок напор да ги зголемиме стандардите и да ја подобриме културата на Метрополитен полицијата“.

Додаде: „Системите на Палантир помагаат да се идентификуваат моделите, но полицајците се тие што потоа истражуваат понатаму и донесуваат какви било одлуки за стандардите, перформансите или други прашања“.

Портпаролот на Полициската федерација изјави: „Секој систем што ги профилира службениците користејќи алгоритамски шеми мора да се третира со голема претпазливост. Полициското работење веќе функционира под најширок и најдлабок надзор од која било професија… Ако силите се сериозни во врска со подигањето на стандардите и јавната доверба, фокусот мора да остане на соодветен надзор, фер процеси и човечка проценка, а не на автоматизација на сомневање.“

Палантир е зафатен во тековната расправија околу улогата на Питер Манделсон како амбасадор на Кир Стармер во САД пред да биде отпуштен поради неговите врски со Џефри Епштајн. Лобистичката фирма „Глобал Консулс“ во која Манделсон е ко-сопственик, работи за Палантир, која е ко-основана од технолошкиот милијардер Питер Тил, кој го поддржува Трамп.

Манделсон и Стармер го посетија технолошкиот салон на Палантир во Вашингтон минатата година и се сретнаа со неговиот извршен директор, Алекс Карп, кратко по назначувањето на Манделсон. Пратениците повикаа на поголема транспарентност во врска со договорите на „Палантир“ во јавниот сектор во Велика Британија, вклучувајќи го и договорот од 330 милиони фунти потпишан со НХС во ноември 2023 година за обезбедување федерална платформа за податоци и договорот од 240 милиони фунти договорен со Министерството за одбрана во декември 2025 година.

Одговарајќи на пилот-проектот „Палантир“ на Метрополитен полицијата, пратеникот Мартин Вригли, либерален демократски член на избраниот комитет за наука, иновации и технологија на Долниот дом, рече: „Загрижен сум за правата на службениците како вработени. Шпионирањето на персоналот од страна на шефовите беше контроверзно дури и пред некои да користат вештачка интелигенција за тоа. Се чини дека „Палантир“ го набљудува секој аспект од владата. Кој го набљудува „Палантир“?

Вештачката интелигенција на „Палантир“ е веќе достапна за употреба од страна на неколку други полициски сили за да помогне во истрагите како дел од услугите што ги обезбедуваат две регионални истражни единици.

Лабуристичката партија во својата бела книга за полициско работење минатиот месец изјави дека е „посветена на поддршка на полицијата за одговорно, со темпо и во обем усвојување на вештачката интелигенција“. Партијата планира да инвестира повеќе од 115 милиони фунти во текот на следните три години „за поддршка на брзиот и одговорен развој, тестирање и имплементација на алатки за вештачка интелигенција во сите 43 сили во Англија и Велс“.

Портпаролот на Палантир изјави: „Горди сме што нашиот софтвер се користи за обезбедување подобри јавни услуги во Велика Британија. Тоа вклучува подобрување на полициските операции, обезбедување повеќе операции на NHS, помагање на бродовите на Кралската морнарица да останат на море подолго време“.