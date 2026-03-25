Поротата на Ново Мексико во вторник ѝ наложи на компанијата Мета да плати 375 милиони долари граѓански казни откако откри дека ги довела во заблуда потрошувачите во врска со безбедноста на своите платформи и овозможила штета, вклучително и сексуална експлоатација на деца, против своите корисници.

Ова е прво судење пред суд на кое Мета е прогласена за одговорна за дела извршени на нејзината платформа.

„Пресудата на поротата е историска победа за секое дете и семејство кое ја платило цената за изборот на Мета да го стави профитот пред безбедноста на децата“, рече главниот обвинител на Ново Мексико, Раул Торез.

„Раководителите на Мета знаеја дека нивните производи им штетат на децата, ги игнорираа предупредувањата од сопствените вработени и ја лажеа јавноста за она што го знаеја. Денес поротата им се придружи на семејствата, едукаторите и експертите за безбедност на децата велејќи дека е доста.“

Тужбата ја поднесе канцеларијата на Торез во декември 2023 година. Тужбата следеше по двегодишна истрага на Гардијан објавена во април истата година, откривајќи како Фејсбук и Инстаграм станале пазари за трговија со деца за сексуална злоупотреба. Таа истрага беше цитирана неколку пати во тужбата.

Поротата ѝ наложи на Мета да ја плати максималната казна според законот од 5.000 долари по прекршок, што вкупно изнесува 375 милиони долари граѓански казни за кршење на законите за заштита на потрошувачите на Ново Мексико. Поротата ја прогласи Мета за одговорна за двете тужби поднесени од државата Ново Мексико според Законот за нефер практики.

Мета изјави дека ќе се жали на пресудата и го обвини Торез за изнесување „сензационалистички, ирелевантни аргументи со избирање на одредени документи“.

„Со почит не се согласуваме со пресудата и ќе се жалиме. Работиме напорно за да ги заштитиме луѓето на нашите платформи и сме јасни во врска со предизвиците за идентификување и отстранување на лоши актери или штетна содржина“, рече портпаролот на Мета. „Ќе продолжиме енергично да се браниме и остануваме уверени во нашата практика за заштита на тинејџерите на интернет“.

Внатрешните документи на Мета и сведочењата добиени од Министерството за правда на Ново Мексико за време на судскиот спор открија дека и вработените во компанијата и надворешните експерти за безбедност на децата постојано предупредувале за ризиците и штетните услови на платформите на Мета.

Доказите презентирани пред поротата вклучуваа детали за апсењето на тројца мажи обвинети за сексуално злоставување деца преку платформите на Мета во 2024 година и обид за средба со нив. Ова беше дел од истрага спроведена од тајни агенти и наречена „Операција МетаФиле“ од канцеларијата на државниот обвинител.

Судот во Ново Мексико слушна како одлуката на Мета од 2023 година за криптирање на Фејсбук Месинџер – нејзината платформа за директни пораки, која предаторите ја користеа како алатка за привлекување малолетници и размена на слики од злоупотреба на деца – го блокираше пристапот до клучни докази за овие злосторства.

Сведоци од органите за спроведување на законот и Националниот центар за исчезнати и експлоатирани деца (NCMEC) сведочеа за недостатоците во известувањето на Мета за злосторства што се случуваат на нејзините платформи, вклучително и размена на материјал за сексуална злоупотреба на деца (CSAM). Мета генерираше голем број траш извештаи со прекумерно потпирање на вештачката интелигенција за модерирање на своите платформи, рекоа истражителите. Овие извештаи беа бескорисни за органите за спроведување на законот и значеа дека злосторствата не можеа да се истражат, рекоа тие.

Во следната фаза од правната постапка, која треба да започне на 4 мај, канцеларијата на државниот обвинител ќе бара дополнителни финансиски казни и судски наложени измени на платформите на Мета кои „нудат посилна заштита за децата“, рече Торез.

Промените во дизајнот што ги бара државата вклучуваат „донесување ефикасна проверка на возраста, отстранување на предатори од платформата и заштита на малолетниците од шифрирани комуникации што ги штитат лошите актери“.

Во снимените искази што беа емитувани на судењето, шефот на Мета, Марк Закерберг, и лидерот на Инстаграм, Адам Мосери, рекоа дека штетите врз децата, како што се сексуалната експлоатација и штетите врз менталното здравје, се неизбежни на платформите на компанијата поради нивната огромна база на корисници. Раководителите на компанијата, исто така, сведочеа дека компанијата инвестирала милијарди во технолошки ажурирања за да ги заштити децата на своите платформи. Тие вклучуваат Инстаграм тинејџерски сметки, кои дебитираа во 2024 година и поставуваат стандардна заштита за корисници на возраст меѓу 13 и 17 години.

Компаниите за социјални медиуми долго време тврдеа дека не се одговорни за кривични дела извршени преку нивните мрежи поради американскиот федерален закон кој генерално ги штити платформите од правна одговорност за содржината создадена од нивните корисници: член 230 од Законот за пристојност во комуникациите. Обидите на Мета да се повика на член 230 и првиот амандман за да се отфрли случајот беа одбиени со пресуда на судијата во јуни 2024 година, поради фокусот на тужбата на дизајнот на производот на платформата на Мета и други прашања што не се поврзани со говорот, како што се внатрешните одлуки за содржината и курацијата.

Судењето траеше речиси седум недели, при што и компанијата и државата повикаа сведоци кои се движеа од експерти за безбедност на децата до сегашни и поранешни вработени во компанијата. Поротата ја разгледуваше својата пресуда околу еден ден.