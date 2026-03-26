Поротата во Лос Анџелес пресуди победа за млада жена која ги тужеше „Мета“ и „Јутјуб“ поради нејзината зависност од социјалните медиуми од детството. Поротниците утврдија дека „Мета“, која е сопственик на „Инстаграм“, „Фејсбук“ и „Ватсап“, и „Гугл“ сопственик на „Јутјуб“, намерно создале платформи на социјалните медиуми кои му наштетиле на менталното здравје на 20-годишната девојка.

Жената, позната како Кејли, доби отштета од 6 милиони долари, што веројатно ќе има импликации за стотици слични случаи што сега се водат низ американските судови. Мета и Гугл одделно изјавија дека не се согласуваат со пресудата и дека ќе поднесат жалба.

Мета рече: „Менталното здравје на тинејџерите е длабоко сложено и не може да се поврзе со една апликација.“ „Ќе продолжиме енергично да се браниме бидејќи секој случај е различен и остануваме уверени во нашиот рекорд за заштита на тинејџерите преку интернет.“

Портпаролот на Google изјави: „Овој случај погрешно го разбира YouTube, кој е одговорно изградена платформа за стриминг, а не страница на социјалните медиуми“.

Поротниците утврдија дека Кејли треба да добие 3 милиони долари компензаторна отштета и дополнителни 3 милиони долари казнена отштета, бидејќи утврдија дека „Мета“ и „Гугл“ „дејствувале со злоба, угнетување или измама“ во начинот на кој компаниите ги управувале своите платформи. Од Мета се очекува да сноси 70% од отштетата на Кејли, а од Гугл преостанатите 30%.

Родителите на други деца, кои не се дел од тужбата на Кејли, но тврдат дека и тие биле оштетени од социјалните медиуми, беа пред судницата во среда, како што беа многу денови во текот на петнеделното судење. Кога беше донесена пресудата, родители како Ејми Невил беа видени како слават и ги прегрнуваат другите родители и поддржувачи кои чекаа одлука.

Пресудата на Лос Анџелес дојде еден ден откако поротата во Ново Мексико ја прогласи „Мета“ за одговорна за начинот на кој нејзините платформи ги загрозуваат децата и ги изложуваат на сексуално експлицитен материјал и контакт со сексуални предатори. Мајк Прукс, директор за истражување во консултантската фирма „Форестер“, рече дека една по друга пресудите ја истакнуваат пресвртницата меѓу компаниите за социјални медиуми и јавноста.

Во последните месеци, земји како Австралија воведоа ограничувања за децата да го запрат или ограничат користењето на социјалните медиуми. Велика Британија моментално спроведува пилот-програма за да види како може да функционира забраната за социјални медиуми за лица под 16 години.

„Негативното расположение кон социјалните медиуми се градеше со години, а сега конечно преовлада“, рече Прулкс.

За време на неговото појавување пред жирито во февруари, Марк Закерберг, претседател и извршен директор на „Мета“, се потпре на долгогодишната политика на неговата компанија да не им дозволува на корисници под 13 години на ниту една од нејзините платформи.

Кога му беа презентирани интерни истражувања и документи кои покажуваат дека „Мета“ знаела дека мали деца, всушност, ги користат нејзините платформи, Закерберг рече дека отсекогаш сакал побрз напредок во идентификувањето на корисниците под 13 години. Тој инсистираше дека компанијата стигнала на вистинското место со текот на времето.

Иако „Гугл“, како сопственик на веб-страницата за споделување видеа „Јутјуб“, беше исто така обвинет во случајот, поголемиот дел од судските постапки се фокусираа на „Инстаграм“ и „Мета“.

Snap и TikTok исто така првично беа обвинети, но обете компании постигнаа неоткриени спогодби со Кејли пред судењето.

Што се однесува до адвокатите на Кејли, тие тврдеа дека „Мета“ и „Јутјуб“ изградиле машини за зависност и не успеале да ја исполнат својата одговорност да ги спречат децата да пристапуваат до нивните платформи.

Кејли рекла дека почнала да го користи Инстаграм на девет години , а Јутјуб на шест години и дека не наишла на обиди да ја блокираат поради нејзините години.

„Престанав да се дружам со семејството затоа што го поминував целото време на социјалните мрежи“, рече Кејли за време на нејзиното сведочење. Кејли рекла дека имала 10 години кога почнала да чувствува анксиозност и депресија, нарушувања за кои терапевт ѝ поставил дијагноза години подоцна. Таа, исто така, почна да се опседнува со својот физички изглед и почна да користи филтри на Инстаграм што го променија нејзиниот изглед – правејќи го носот помал, а очите поголеми – речиси веднаш штом почна да ја користи платформата како дете.