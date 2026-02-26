Сопственикот на Фејсбук се согласи да купи чипови за вештачка интелигенција во вредност од 60 милијарди долари од американската компанија за полупроводници Advanced Micro Devices – и покрај стравувањата за огромните суми наменети за проекти за инфраструктура на вештачка интелигенција, пренесува Гардијан.

Ова е уште еден масовен договор во годината во кој се очекува американските технолошки компании да потрошат 660 милијарди долари за средства за вештачка интелигенција и може да претставува дел од поширока промена во стратегијата за вештачка интелигенција на Мета, рече Алвин Нгуен, аналитичар во Форестер.

Петгодишниот договор вклучува Мета да купи 10% од компанијата за чипови во Калифорнија, сличен договор како партнерството помеѓу OpenAI и AMD минатата година.

Двата договори го нагласуваат апетитот кај водечките играчи во вештачката интелигенција да ги диверзифицираат своите снабдувања со чипови надвор од понудите на Nvidia, поголемиот конкурент на AMD, рече Нгуен. Промената ги одразува тесните грла во синџирот на снабдување во Nvidia, најголемиот производител на чипови во светот.

Мета одделно склучи договор со Nvidia за купување милиони чипови за вештачка интелигенција. Мета е во разговори со Google за користење на тензорските процесори (TPU) на компанијата за работа со вештачка интелигенција, објави Ројтерс.

„OpenAI мораше да се одлучи за повеќе добавувачи бидејќи стигнаа до големина каде што беа ограничени само со Nvidia и го ограничуваа нивниот раст“, ​​рече Нгуен. „Meta е веќе доволно голема каде што им се потребни повеќе опции.“

AMD ќе испорача чипови во вредност од 6 GW на Meta, почнувајќи со 1 GW од претстојниот MI450 хардвер на компанијата во втората половина од оваа година, рече извршната директорка на AMD, Лиса Су.

Meta инвестираше огромни суми во сопствено истражување на вештачката интелигенција минатата година, започнувајќи „трошење таленти“ во кое компанијата за социјални медиуми се обиде да ги одземе врвните вработени од својот конкурент – понекогаш со бонуси за потпишување од 100 милиони долари.

Се чини дека ова забави по широко објавените стравувања од меур на вештачката интелигенција. Сега, рече Нгуен, Meta се чини дека ја диференцира својата стратегија: се насочува од конкуренцијата со конкуренти како OpenAI и Anthropic, кон центри за податоци и друга инфраструктура на вештачката интелигенција.

„Се чини дека се префрлија на „Сакаме да ви хостираме инфраструктура за вештачка интелигенција“… Не дека не се играч, но не се главен играч [во трката со вештачка интелигенција]“, рече Нгуен.

Овој договор со AMD може да им помогне во тоа; исто така, ќе им помогне и нивниот масивен центар за податоци во изградба во Луизијана, за кој се проценува дека ќе чини 27 милијарди долари.

Покрај купувањето на водечките графички чипови (GPU) на AMD, Meta планира да купи и централни процесори (CPU), вклучувајќи варијанта што ќе биде прилагодена за потребите на платформата за социјални медиуми.

Прилагодениот процесор ќе биде подесен да испорача моќни перформанси, а потрошувачката на енергија да се одржи што е можно пониска, рече Су. Договорот ќе вклучува две генерации процесори на AMD. „Meta прави голем облог на AMD“, додаде таа.

Иако пазарниот удел на AMD е далеку помал од оној на неговиот главен конкурент, Нгуен рече дека производителот на чипови е добар облог – неговите чипови работат исто толку добро, а во некои аспекти и подобро – а компанијата нуди технологии што овозможуваат работните оптоварувања на Nvidia да се конвертираат за да работат на нејзините системи. Тој очекуваше дека компаниите за вештачка интелигенција на крајот би можеле да се диверзифицираат и кон други производители на чипови, како што е Intel.

„Мета“ планираше да продолжи да купува чипови од други добавувачи и истовремено да ги развива своите внатрешни процесори, рече Сантош Џанардан, раководител на инфраструктурата на компанијата.

Скалата со која „Мета“ градеше центри за податоци и инфраструктура бараше повеќе добавувачи на чипови и пристапи, рече тој.

„Сите производители на чипови на крајот имаат свое место на масата“, додаде Џанардан.

Облогот на „Мета“ за AMD доаѓа во време кога новите алатки за агенциска вештачка интелигенција ги потресоа пазарите и предизвикаа распродажба на софтверските акции, поради стравувањата дека вештачката интелигенција ќе доведе до широко распространето преместување на работните места.

Ова веројатно ќе продолжи. Компанијата за вештачка интелигенција „Антропик“ објави во вторникот дека ќе лансира додаток за да овозможи една од нејзините алатки, „Клод Коворк“, да биде полесно интегрирана во работните процеси, поврзувајќи се со Google Drive, Gmail, DocuSign и други.

Додатокот е дел од поширок напор на компанијата да го искористи својот моментум во продажбата на својот производ на претпријатија, пазар кој во моментов е жестоко оспоруван, а во кој OpenAI и Google исто така се борат за удел.

Тоа ќе ја направи агентската алатка на Anthropic „подостапна и многу поподготвена за секој да може да ја користи“, рече Кејт Јенсен, раководител на одделот за Америка во Anthropic.