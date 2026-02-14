„Дејствувањето на САД самостојно ги достигна границите на својата моќ и можеби веќе ја изгуби својата улога како глобален лидер“, предупреди германскиот канцелар Фридрих Мерц на отворањето на Минхенската безбедносна конференција. Мерц, исто така, откри дека имал почетни разговори со францускиот претседател Емануел Макрон за можноста за приклучување кон нуклеарниот чадор на Франција, нагласувајќи го неговиот повик Европа да развие посилна самостојна безбедносна стратегија.

Во говорот, наменет да постави цврст, но помирувачки тон за иднината на трансатлантското партнерство, Мерц тврдеше дека стариот поредок завршил и дека во оваа нова ера на суперсили дури и САД ги достигнуваат границите на самостојно дејствување.

Осврнувајќи се на оние кои предупредија дека меѓународниот поредок базиран на правила е на пат да биде уништен, Мерц рече: „Се плашам дека мора да го кажеме тоа уште поотворено. Овој поредок, колку и да беше несовршен дури и во својот најдобар период, повеќе не постои во таа форма“.

Претседателот Емануел Макрон рече дека Европа мора да стане геополитичка сила со оглед на тоа што руската закана нема да исчезне.

Мерц, кој рече дека регионот мора да стане посилен за да ги ресетира своите односи со Соединетите Американски Држави, во говорот на отворањето на Минхенската безбедносна конференција, повика Вашингтон да „ја поправи и оживее довербата“ во опасната нова ера на политиката на големите сили, предупредувајќи дека САД не можат да одат сами додека стариот глобален поредок се распаѓа.

Подоцна Макрон одговори на критиките кон континентот, но рече дека е време Европа да биде поасертивна и да се подготви со посилна безбедносна архитектура.

Говорите истакнаа како европските лидери сè повеќе бараат да издлабат независен пат по една година невидени превирања во трансатлантските врски, а истовремено се стремат да го одржат својот сојуз со Вашингтон.

Европа се соочува со безброј закани од војната на Русија во Украина до масовни пореметувања во глобалната трговија.

„Започнав доверливи разговори со францускиот претседател за европското нуклеарно одвраќање“, рече Мерц. „Ние Германците се придржуваме кон нашите законски обврски. Го гледаме ова како строго вградено во нашето нуклеарно споделување во НАТО. И нема да дозволиме да се појават зони со различна безбедност во Европа.“

Макрон рече дека консултациите со Германија и другите лидери биле дел од поширока дискусија што вклучувала конвенционални капацитети за длабоки напади, кои Европа не ги поседува за разлика од Русија, и улогата на француското нуклеарно одвраќање.

„Ова е вистинско време за дрскост. Ова е вистинско време за силна Европа“, рече Макрон. „Европа мора да научи да стане геополитичка сила. Тоа не беше дел од нашата ДНК.“

„Мораме да ја преуредиме и реорганизираме нашата архитектура на безбедност во Европа. Бидејќи претходната архитектура на безбедност беше целосно дизајнирана и обликувана за време на Студената војна. Значи, таа повеќе не е адаптирана“, рече тој.

Европските нации долго време се потпираа многу на Соединетите Американски Држави, вклучувајќи го и нивниот голем нуклеарен арсенал, за нивната одбрана, но ги зголемуваат воените трошоци, делумно како одговор на острите критики од администрацијата на Трамп.

Иако на Германија моментално ѝ е забрането да развива нуклеарно оружје според меѓународните договори, Франција е единствената нуклеарна сила на Европската Унија по заминувањето на Велика Британија од блокот и има четврта најголема залиха во светот.

„Во ерата на соперништво меѓу големите сили, дури и Соединетите Американски Држави нема да бидат доволно моќни да дејствуваат сами. Драги пријатели, да се биде дел од НАТО не е само конкурентска предност на Европа. Тоа е и конкурентска предност на Соединетите Американски Држави.“

„Затоа, ајде заедно да ја поправиме и оживееме трансатлантската доверба“, додаде Мерц.