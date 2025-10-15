сре, 15 октомври, 2025

МЕПСО доби грант од Француската агенција за развој од 600.000 евра за модернизација на мрежата

Со средствата ќе треба да се обезбеди стабилно снабдување со електрична енергија, намалување на техничките загуби, зголемување на ефикасноста на системот

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Министерство за енергетика

Македонија ќе добие 600.000 евра грант од Француската агенција за развој (АФД) за унапредување, модернизација и дигитализација на преносната мрежа на МЕПСО. Со средствата ќе треба да се обезбеди стабилно снабдување со електрична енергија, намалување на техничките загуби, зголемување на ефикасноста на системот и подготовка на МЕПСО за зголемениот удел на обновливи извори и интеграцијата на регионалниот пазар.

Договорот за грант меѓу МЕПСО и АФД беше потпишан денеска во Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини. Проектот за модернизација е фокусиран на четири клучни области, изработка на студии за адекватност на системот со користење на пазарниот симулатор АНТАРЕС, димензионирање на системските резерви, воспоставување методологија за пресметка на преносни загуби и изработка на студија за изводливост, како и подготовка на концептуален дизајн за дигитализација на трафостаница.
Од Министсерството информираат дека во рамките на проектот, експерти од РТЕ Интернационал, подружница на францускиот оператор на преносниот систем РТЕ веќе одржаа обуки за инженерите на МЕПСО за користење на симулаторот АНТАРЕС, со што се унапредуваат нивните технички и аналитички капацитети за поефикасно управување со системот во сè подинамичен електроенергетски пазар.

Министерката Сања Божиновска рече дека понапредна и попаметна мрежа значи помалку прекини, подобро искористување на чиста енергија, посилни регионални врски и поголема отпорност на системот, без разлика дали станува збор за временски услови, флуктуации на побарувачката или пазарна нестабилност.

Вероника Милевски, извршна директорка на РТЕ Интернационал рече дека договорот обединува напредно моделирање на електроенергетскиот систем, иновативно предвидување на резервите со користење на вештачка интелигенција и пилот-проект за дигитализација на трафостаница од 110 kV – одлучувачки чекор кон поотпорна, потранспарентна и поконкурентна електроенергетска мрежа.

ПОВРЗАНО

Главна секција

Македонија го доби првиот Национален центар за вештачка интелигенција „Везилка“

Македонија го доби првиот Национален центар за вештачка интелигенција, „Везилка“, кој треба да биде дел од европската мрежа на AI фабрики, со директен пристап до...
Повеќе
Главна секција

Блок 2 на РЕК Битола исклучен поради пожар, комбинатот надвор од функција

Вториот од трите блока на Рударско-енергетскиот комбинат Битола утрово бил автоматски исклучен од електроенергетскиот систем по активирање на заштитниот механизам, соопшти АД ЕСМ. Во соопштението...
Повеќе

Најнови

Македонија

Мицкоски и Фон дер Лајен се сретнаа зад затворени врати

На само три дена пред локалните избори во Македонија, во рамки на својата балканска турнеја, претседателката на Европската комисија (ЕК) Урсула фон дер Лајен се сретна со премиерот Христијан Мицкоски, зад...
Повеќе
Македонија

Директорот на Канцеларијата за безбедност на НАТО, Гејлен Нејс, во посета на АНБ

Во просториите на Агенцијата за национална безбедност (АНБ), денеска се одржала средба помеѓу директорот Бојан Христовски и директорот на Канцеларијата за безбедност на НАТО, Гејлен Нејс. Како што информираат во АНБ,...
Повеќе
Македонија

Вирален аудио материјал со сексуална и коруптивна содржина се поврзува со Фатмир Дехари

На социјалните мрежи во општина Кичево кружат прислушувани материјали, во кои што се слуша глас за кој се вели дека е на градоначалникот на општината, Фатмир Дехари, со експлицитна, сексуална, коруптивна содржина, со...
Повеќе
Македонија

Уставниот суд ја отфрли иницијативата на Левица за Упатството на АВМУ

Уставниот суд на Република Северна Македонија не поведе постапка по иницијативата на политичката партија Левица за поништување на Упатството за радиодифузерите за локалните избори 2025 година донесено од Агенцијата за аудио...
Повеќе

Мицкоски и Фон дер Лајен се сретнаа зад затворени врати

На само три дена пред локалните избори во Македонија, во рамки на својата балканска турнеја, претседателката на Европската комисија (ЕК) Урсула фон дер Лајен се сретна со премиерот Христијан...

Директорот на Канцеларијата за безбедност на НАТО, Гејлен Нејс, во посета на АНБ

Вирален аудио материјал со сексуална и коруптивна содржина се поврзува со Фатмир Дехари

Уставниот суд ја отфрли иницијативата на Левица за Упатството на АВМУ

Во Струга се руши спомен-куќата на писателот Владо Малески, авторот на македонската химна

МЕПСО доби грант од Француската агенција за развој од 600.000 евра за модернизација на мрежата

Филипче: За една година власта направи долг од 1,86 милијарди евра

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Мицкоски и Фон дер Лајен се сретнаа зад затворени врати

Директорот на Канцеларијата за безбедност на НАТО, Гејлен Нејс, во посета на АНБ

Вирален аудио материјал со сексуална и коруптивна содржина се поврзува со Фатмир Дехари