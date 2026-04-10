Првата дама на САД Меланија Трамп ги негираше врските со Џефри Епштајн, велејќи им на новинарите во Белата куќа дека сите тврдења што ги поврзуваат двајцата „треба да престанат денес“. Во неочекувано соопштение вчера, првата дама повика на конгресни сослушувања за преживеаните од сексуалната трговија на Епштајн. Таа, исто така, ги негираше гласините на интернет дека Епштајн ја запознал со Доналд Трамп, нарекувајќи ги „злобни обиди за оцрнување на мојот углед“.

Во моментот не е јасно што го поттикна соопштението. Немаше претходни индикации од нејзината канцеларија дека ќе даде изјава за Епштајн, а Белата куќа не ја сподели темата порано кога нејзините забелешки беа ставени во нејзиниот дневен распоред. Претседателот изјави за MS Now дека не знаел за изјавата на неговата сопруга однапред.

Меланија Трамп рече дека не била жртва на Епштајн, со кого само накратко и се вкрстиле патиштата во 2000 година.

„Никогаш немав никакво сознание за злоупотреба на Епштајн врз неговите жртви“, рече таа. „Никогаш не бев вклучена во никаков капацитет. Не бев учесник“.

Таа, исто така, негираше дека ја познава Гислен Максвел, затворената соработничка на осрамотениот финансиер. Таа се осврна на е-пошта од 2002 година меѓу неа и Максвел објавена во досиејата на Епштајн, нарекувајќи ја ништо повеќе од „случајна преписка“ и „учтив одговор“.

Е-поштата што се чини дека е онаа на која се повикува е адресирана до „Г“ – веројатно за Гислен – и вклучува комплименти за приказна во која се појавува „ЏЕ“ со фотографија од Г што се појави во списанието „Њујорк“. Таа напиша дека „едвај чека“ да оди во Палм Бич.

„Јавете ми се кога ќе се вратите во Њујорк“, се вели во е-поштата. „Убаво да се забавувате! Со љубов, Меланија“

Статијата во списанието „Њујорк“ вклучуваше цитати од сегашниот претседател Трамп кој го нарече Епштајн „одличен човек“ и рече дека „многу е забавно да се биде со него“.

Дури се вели дека тој сака убави жени колку и јас, и многу од нив помлади“, се цитира во сторијата. „Нема сомнение – Џефри ужива во својот општествен живот“.

Меланија Трамп во четврток дополнително ги повика пратениците да „им дадат можност на овие жртви да сведочат под заклетва пред Конгресот со силата на сведочењето под заклетва“.

„Секоја жена треба да има свој ден да ја раскаже својата приказна јавно доколку сака, а потоа нејзиното сведочење треба трајно да се внесе во конгресниот записник“, рече таа. „Тогаш, и само тогаш, ќе ја дознаеме вистината“.

Неколку истакнати бизнис лидери беа принудени да поднесат оставка од своите позиции во последните месеци откако се појавија нови детали за нивните врски со Епштајн – факт на кој Меланија Трамп се осврна во своите забелешки.

„Секако, ова не значи вина, но сепак мора да работиме отворено и транспарентно за да ја откриеме вистината“, рече таа.

Таа не одговараше на прашања од новинарите.

Во изјава објавена веднаш по нејзиното обраќање, претставникот од Калифорнија, Роберт Гарсија, најмоќниот демократ во Комитетот за надзор на Претставничкиот дом, рече дека „се согласуваме со Меланија“ Тој го повика претседателот на комисијата, републиканскиот претставник Џејмс Комер, „да одговори на барањето на Првата дама и веднаш да закаже јавно сослушување“.

Во разговор за програмата „Тудеј“ на BBC Radio 4 во петокот, преживеаната од Епштајн, Лиза Филипс, рече дека била изненадена од интервенцијата на првата дама.

„Сакам да го гледам тоа како малку оптимист и да кажам: „добро, ајде да видиме што може да направи“, и можеби да ѝ дадам малку притисок“, рече Филипс.

Таа додаде дека преживеаните веќе го посетиле Капитол за да ги споделат своите приказни и посочи дека „приватно сослушување за сведочење“ би било подобро од уште едно јавно сослушување, бидејќи има многу преживеани кои потпишале договори за неоткривање или се „плашат“ да „зборуваат за своите насилници“.

Таа ја повика сопругата на претседателот „да им помогне“ на преживеаните – и да докаже дека нејзиниот говор не бил само „политички театар“.

Филипс рече дека ќе ја „притисне“ Меланија Трамп да одговори на прашањето: „Што можете да направите за да го поместите ова“ заедно?“

Скај и Аманда Робертс – семејството на обвинителката на Епштајн, Вирџинија Џуфре – и други преживеани изјавија за Би-Би-Си дека „веќе покажале извонредна храброст со тоа што се јавиле, поднеле извештаи и дале сведоштва.

„Прашувањето повеќе од нив сега е отклонување на одговорноста, а не на правдата“, рекоа тие во соопштението. Тие ја обвинија првата дама дека ги штити „оние со моќ“, вклучувајќи ги и членовите на администрацијата на нејзиниот сопруг за кои рекоа дека сè уште не ги објавиле сите истражни досиеја поврзани со Епштајн.

„Преживеаните го направија својот дел“, рекоа тие. „Сега е време оние на власт да го направат својот.“