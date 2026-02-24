За да го пронајдат најбараниот нарко-бос во Мексико, безбедносните службеници изјавија дека не ги следеле парите ниту трагата на дрогата, туку наместо тоа, рекоа дека ја следеле неговата љубовница, пренесува „Њујорк Тајмс“.

Токму таа, според властите, ги одвела во планините на сојузната држава Халиско, до колибата каде што се криел Немесио Осегера Сервантес, озлогласениот водач на картелот познат како Ел Менчо.

Набргу бил активиран високоризичен план за апсење на шефот на картелот на новата генерација од Халиско, човек што долго време се смета за една од најсуровите криминални фигури во земјата, соопштија мексиканските власти во понеделникот на прес-конференција.

Операцијата кулминирала со жестока престрелка во која биле убиени неколку осомничени членови на картелот, а до недела наутро Осегера бил мртов, откако бил смртоносно ранет во престрелка со мексиканските власти, соопшти владата. По веста за неговата смрт, во Мексико избувнаа немири.

Извонредната операција се чини дека претставува голема победа во новата офанзива на Мексико против нарко-картелите, што би можело да го намали притисокот од претседателот Трамп, кој се заканува со напади во Мексико против истите криминални групи. Но, таа исто така ја турна земјата во хаос, бидејќи вооружени групи возвратија во 20 од 32-те сојузни држави во земјата. Тие ги нападнаа безбедносните сили, блокираа автопати и запалија супермаркети, банки и возила. Вкупно најмалку 62 лица беа убиени.

Авиокомпании и автобуски компании ги откажаа рутите, оставајќи патници, вклучително и илјадници туристи во крајбрежни дестинации како Пуерто Ваљарта, големо туристичко одморалиште на пацифичкиот брег на Мексико, заглавени на местото. Им беше наредено да останат во засолниште додека гледаа како чад се издига од запалениот град.

Генералот Рикардо Тревиља Трехо, министер за одбрана на Мексико, го опиша текот на акцијата во одредени детали за време на прес-конференцијата во понеделникот, расплакувајќи се додека зборуваше за припадниците на безбедносните сили кои ги загубија своите животи во неделните операции.