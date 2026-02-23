Еден од најозлогласените нарко-босови во Мексико, Немесио Осегуера, или „Ел Менчо“, беше убиен во воен напад во неделата, предизвикувајќи одмаздничко насилство.

Претседателката Клаудија Шајнбаум е под зголемен притисок од Вашингтон да ја интензивира својата офанзива против нарко-картелите обвинети за производство и шверц на дрога, особено синтетичкиот опиоид фентанил, преку границата кон САД.

60-годишниот Осегуера, мозокот на моќниот картел „Нова генерација Халиско“ (CJNG), почина во притвор откако беше повреден во воена операција на мексиканските специјални сили во градот Тапалпа на мексиканскиот пацифички брег во државата Халиско, според мексиканското министерство за одбрана.

Неговото тело пристигна во Мексико Сити во недела попладне во силно обезбедуван конвој од војници на Националната гарда.

Ројтерс објави во неделата дека нова работна група предводена од американската војска одиграла улога во нападот предводен и извршен од мексиканските сили. Портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит, подоцна објави на социјалните медиуми дека САД обезбедиле разузнавачка поддршка.

Ливит додаде дека администрацијата на Трамп ја пофалува и ѝ се заблагодарува на мексиканската војска за нивната соработка и успешното извршување на оваа операција.

По извештаите за смртта на Ел Менчо, припадници на картелите блокираа автопатишта со запалени автомобили и запалија бизниси во повеќе од половина дузина држави, парализирајќи делови од земјата. Не се пријавени цивилни жртви.

Во популарното крајбрежно одморалиште Пуерто Ваљарта во Халиско, исплашените туристи на социјалните медиуми опишаа воена зона додека облаци од темен чад се креваа кон небото од околу заливот. Ер Канада Јунајтед ерлајнс , Аеромексико и Американ ерлајнс, ги прекинаа летовите во областа.

Осегуера, поранешен полицаец, го основал и го надгледувал брзиот подем на CJNG, именуван по западната држава Халиско, каде што се наоѓа еден од најголемите градови во Мексико, Гвадалахара.

Во последниве години, CJNG се прошири во еден од најмоќните картели во Мексико, познат по насилните тактики, вклучувајќи принудна работа и присилно регрутирање.

Под водство на Ел Менчо, CJNG стана и високо диверзифициран криминален потфат, проширувајќи се од трговија со дрога до кражба на гориво, изнуда, шверц на луѓе и сложени финансиски измами. Картелот беше пионер во употребата на беспилотни летала во напади врз цивили во оддалечените региони на западно Мексико, како дел од неговата брза територијална експанзија.