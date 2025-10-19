нед, 19 октомври, 2025

Мекачи: Набљудувачите ги следат изборите, но и процесите пред и по нив

Мисијата за овие локални избори се состои од 250 меѓународни набљудувачи, кои набљудуваат на територијата на целата држава

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Matteo_Mecacci_Varsavia_settembre_2022.jpg/ Moes85

Набљудувачите ги следат сите аспекти поврзани со локалните избори и не е битен само денот на изборите, туку и предизборните и процесите по денот на избори, изјави шефот на Мисијата за набљудување на изборите на ОДИХР, Матео Мекачи.

Тој денеска го посети избирачкото место во Основото училиште „Лирија”, во општина Чаир. Мекачи информира дека Мисијата за овие локални избори се состои од 250 меѓународни набљудувачи, кои набљудуваат на територијата на целата држава.

„Како меѓународна набљудувачка мисија го набљудуваме изборниот процес за да оцениме дали е согласно стандардите. Ова гласачко место е едно од многуте што ги набљудуваме. Мисијата е воспоставена пред денот на изборите, со распоредување на 24 долгорочни набљудувачи на територијата на целата држава, кои што го набљудуваат целокупниот процес, рече тој.

Потенцираше сека не е битен само изборниот ден, туку и предизборните процеси, како и процесите по самиот ден на изборите.

„Ги следиме сите аспекти кои се поврзани со изборите, како што е регистрацијата на гласачи, кампањата, финансирањето на кампањата, пристапот до медиумите, гласањето на самиот ден на изборите, пребројување на гласовите и друго“, рече Мекачи.

ПОВРЗАНО

Македонија

ДИК: Излезноста на локалните избори до 18:30 часот е 46,65 отсто

До 18.30 часот на локалните избори излегле 46,65 отсто од запишаните гласачи, информираше Државната изборна комисија. „Последниот одзив е до 18:30 часот, одзивот на ниво...
Повеќе
Македонија

До 17 часот излезноста на локалните избори е 39,61 отсто

На два часа до затворањето на избирачките места, на гласање на локалните избори излегле 39,61 проценти од запишаните гласачи во избирачкиот список. Според информациите...
Повеќе

Најнови

Македонија

ДИК: Излезноста на локалните избори до 18:30 часот е 46,65 отсто

До 18.30 часот на локалните избори излегле 46,65 отсто од запишаните гласачи, информираше Државната изборна комисија. „Последниот одзив е до 18:30 часот, одзивот на ниво на државата изнесува 46,65 отсто, односно излегле...
Повеќе
Македонија

До 17 часот излезноста на локалните избори е 39,61 отсто

На два часа до затворањето на избирачките места, на гласање на локалните избори излегле 39,61 проценти од запишаните гласачи во избирачкиот список. Според информациите од Државната изборна комисија, до 17 часот...
Повеќе
Македонија

Го нема логото на Независни заедно на листата со кандидати за градоначалници и советници за Центар

Граѓанската иницијатива Шанса за Центар - Независни заедно, реагира дека на избирачките места во општина Центар, на листата со кандидати за градоначалници и советници за општина Центар, не е испечатено логото на...
Повеќе
Главна секција

ЗНМ: На новинарите не им треба акредитација за да направат фотографии на гласачко место

Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) апелира до Државната изборна комисија (ДИК), општинските изборни комисии и Министерството за внатрешни работи (МВР) да обезбедуваат непречен пристап и услови за работа за новинарите...
Повеќе

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

ДИК: Излезноста на локалните избори до 18:30 часот е 46,65 отсто

До 17 часот излезноста на локалните избори е 39,61 отсто

Го нема логото на Независни заедно на листата со кандидати за градоначалници и советници за Центар