Меѓународните трупи нема да сакаат да се вклучат во планот на Трамп, ако треба да наметнат мир во Газа, вели кралот на Јордан

Кралот Абдула од Јордан изјави за Би-Би-Си дека земјите би одбиле да бидат замолени да спроведуваат мир во Газа доколку бидат распоредени според планот за прекин на огнот на Трамп.

Според мировниот план од 20 точки на американскиот претседател Трамп, арапските држави и меѓународните партнери треба да ангажираат сили за стабилизација кои ќе обучуваат и ќе им обезбедат поддршка на проверените палестински полициски сили во Газа и ќе се консултираат со Јордан и Египет кои имаат богато искуство во оваа област. Хамас треба да се разоружа и да се откаже од политичката контрола врз територијата.

„Кој е мандатот на безбедносните сили во Газа? И се надеваме дека тоа е мировништво, бидејќи ако станува збор за спроведување мир, никој нема да сака да го допре тоа“, рече кралот Абдула.

Во ексклузивно интервју за Би-Би-Си Панорама, тој рече дека Јордан и Египет се подготвени да ги обучуваат палестинските безбедносни сили.

„Мировното одржување е тоа што седите таму поддржувајќи ги локалните полициски сили, Палестинците, кои Јордан и Египет се подготвени да ги обучат во голем број, но тоа одзема време. Ако патуваме низ Газа во патрола со оружје, тоа не е ситуација во која која било земја би сакала да се вклучи.“

Коментарите на кралот ја одразуваат загриженоста на САД и другите земји за тоа што се вовлечени во континуиран конфликт меѓу Хамас и Израел, или меѓу Хамас и другите палестински групи.

Кралот Абдула рече дека нема да испрати јордански сили во Газа бидејќи неговата земја е премногу политички блиска со ситуацијата. Повеќе од половина од населението на Јордан е од палестинско потекло, а со децении земјата примила 2,3 милиони палестински бегалци кои избегале од претходните војни со Израел – најголем број во регионот.

На прашањето дали му верува на Хамас дека ќе го одржи своето ветување да се откаже од каква било политичка улога во Газа, тој одговори: „Не ги познавам, но оние што работат екстремно блиску до нив – Катар и Египет – се многу, многу оптимисти дека ќе се придржуваат до тоа.

„Ако не го решиме овој проблем, ако не најдеме иднина за Израелците и Палестинците и однос меѓу арапскиот и муслиманскиот свет и Израел, ние сме осудени на пропаст.“

Главните напори за медијација за време на војната ги спроведоа Катар и Египет во соработка со Соединетите Американски Држави.

Јорданците беа дел од меѓународниот напор за доставување помош во Газа и евакуирање на болни и ранети деца. Кралот леташе над територијата во три мисии со падобранскa хуманитарна помош.

„Погледот преку задната рампа беше едноставно шокантен“, рече тој. „Уништувањето на тој дел од Газа беше едноставно шок за мене.

„Јас го видов тоа сам, и како ние, како меѓународна заедница, дозволуваме ова да се случи е зачудувачки.“

Кралот побара поддршка од претседателот Трамп за евакуација на 2.000 тешко болни палестински деца од Газа. На состанокот во Белата куќа со јорданскиот монарх во февруари, Трамп го нарече тоа прекрасен гест.

Оттогаш, 253 деца се евакуирани во Јордан. Вкупно, повеќе од 5.000 се медицински евакуирани, повеќето во Египет, Обединетите Арапски Емирати и Катар. Според Светската здравствена организација, повеќе од 15.000 жители на Газа сè уште чекаат евакуација, вклучувајќи околу 3.000 деца.

За да ги извлечат децата и нивните старатели од територијата, тие мора да поминат низ сеопфатна безбедносна проверка од страна на Израел и земјите домаќини. Светската здравствена организација го опиша процесот како неподносливо бавен. Израелската воена група која ја надгледува помошта за Газа – Когат – инсистира дека придава големо значење на олеснувањето на хуманитарната помош за Газа, вклучително и евакуацијата на пациенти со сложени медицински состојби. Таа ја нагласува потребата од безбедносни проверки на лицата што патуваат низ израелска територија.