Меѓународниот комитет на Црвениот крст ја суспендира работата во Газа Сити, Израел упатува последно предупредување за евакуација

Меѓународниот комитет на Црвениот крст (МКЦК) соопшти дека поради „интензивирање на воените операции во Газа Сити“ привремено ја прекува работата во канцеларијата во градот и го прераспределува персоналот во јужниот дел на Појасот Газа, во Деир ал-Балах и Рафах, заради безбедност и континуитет на активностите, пишува Гардијан.

„МКЦК ќе продолжи да се обидува да обезбеди поддршка за цивилното население во Газа Сити, секогаш кога условите тоа ќе го дозволат, преку нашите канцеларии во Деир ал-Балах и Рафах, кои остануваат целосно оперативни,“ се наведува во соопштението.

Хуманитарната организација нагласи дека иако службите за цивилна заштита работат „непрекинато за да обезбедат помош“, нивното движење и пристап до цивилното население е „сериозно ограничено“.

Во Рафах, болницата на Црвениот крст ќе продолжи да прима голем број повредени пациенти, додека МКЦК најави дека ќе продолжи да обезбедува медицински донации за малкуте здравствени установи што сè уште функционираат во Газа Сити. Организацијата истакна дека медицинскиот персонал, транспортот и единиците, како и службите за цивилна заштита „мора да бидат почитувани и заштитени“, а хуманитарната помош мора да има „брз и непречен пристап низ Појасот Газа“.

Во меѓувреме, израелскиот министер за одбрана Израел Кац соопшти дека војската ќе ја зајакне опколеноста на Газа Сити и издаде последно предупредување до жителите да се евакуираат кон југ.

„Ова е последната можност за жителите на Газа кои сакаат да се преместат на југ и да ги остават изолирани оперативците на Хамас во Газа Сити,“ изјави Кац, додавајќи дека „оние кои ќе останат, ќе бидат сметани за терористи и поддржувачи на терористите“.