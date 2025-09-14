нед, 14 септември, 2025

Меџити: Примероци од воздухот од Трубарево се испитуваат во четири институции

Меџити најави дека во следните денови ќе започнат и испитувања на состојбата на почвата

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: принтскрин, Влада на РМ

Министерот за животна средина Изет Меџити денеска информираше дека се ангажирани акредитирани лаборатории за испитување на примероци од воздухот во Трубарево, каде вчера се случи катастрофален пожар во магацин за отпадна пластика, батерии и електронски отпад. Меџити информира дека инспектори на Државниот инспекторат за животна средина биле на местото на настанот веднаш по започнувањето на пожарот, а примероци од воздухот се испратени на испитување во лабораторијата „Еуромак контрол“, која ќе врши и 24 часовен мониторинг на локацијата.

Исто така, воздухот се испитува и во Централната лабораторија на Министерството и во Единицата за атомска, биолошка и хемиска одбрана на АРМ. Министерот Меџити информира дека лабораторијата Амбикон на Универзитетот „Гоце Делчев“ направила мерења на квалитетот на воздухот во Трубарево, а денеска е поставен и станичен инструмент преку кој ќе се следи состојбата. Меџити најави дека во следните денови ќе започнат и испитувања на состојбата на почвата.

„Трубарево се случи веднаш по Вардариште и Дрисла, што е аларм кој бара сериозна институционална мобилизација. Очекуваме да се откријат причинителите и да бидат јавно објавени“, вели Меџити

ПОВРЗАНО

Македонија

Заради загадениот воздух, децата од четири училишта во Гази Баба настава ќе следат онлајн

Министерството за образование и наука информира дека наставата во основните училишта „Крум Тошев“, „Његош“, „Вера Јоциќ“ и „Наум Наумовски Борче“ во општина Гази Баба, од утре...
Повеќе
Македонија

„Дрисла“ го демантира Ангелов дека ноќеска имало нов пожар на депонијата

„Дрисла“ го демантираше директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов кој рече дека ноќеска имало нов пожар на депонијата. Во соопштение од...
Повеќе

Најнови

Македонија

Заради загадениот воздух, децата од четири училишта во Гази Баба настава ќе следат онлајн

Министерството за образование и наука информира дека наставата во основните училишта „Крум Тошев“, „Његош“, „Вера Јоциќ“ и „Наум Наумовски Борче“ во општина Гази Баба, од утре до петок ќе се реализира без физичко...
Повеќе
Македонија

„Дрисла“ го демантира Ангелов дека ноќеска имало нов пожар на депонијата

„Дрисла“ го демантираше директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов кој рече дека ноќеска имало нов пожар на депонијата. Во соопштение од јавното претпријатие се вели дека се работи...
Повеќе
Македонија

Мицкоски: Пожарите се напад од центри на моќ од земјава и странство, веќе има четворица приведени

Премиерот Христијан Мицкоски денеска рече дека има информации дека пожари како тој во Трубарево ќе продолжат да се случуваат бидејќи постојат центри на моќ во државата и надвор од неа кои...
Повеќе
Македонија

Четворица на Токсикологија заради гушење од пожарот, жителка на Трубарево останува во болница

Четири лица биле примени на Клиниката за токсикологија, по огромниот пожар што вчера се случи во склад за отпад во селото Трубарево кај Скопје, информираше денеска министерот за здравство Азир Алиу....
Повеќе

Заради загадениот воздух, децата од четири училишта во Гази Баба настава ќе следат онлајн

Министерството за образование и наука информира дека наставата во основните училишта „Крум Тошев“, „Његош“, „Вера Јоциќ“ и „Наум Наумовски Борче“ во општина Гази Баба, од утре до петок ќе се реализира...

„Дрисла“ го демантира Ангелов дека ноќеска имало нов пожар на депонијата

Мицкоски: Пожарите се напад од центри на моќ од земјава и странство, веќе има четворица приведени

Четворица на Токсикологија заради гушење од пожарот, жителка на Трубарево останува во болница

Меџити: Примероци од воздухот од Трубарево се испитуваат во четири институции

Јавното обвинителство ја вклучува Единицата за атомска, биолошка и хемиска одбрана на АРМ во истрагата за Трубарево

Руски дронови го нарушиле воздушниот простор на Романија

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Заради загадениот воздух, децата од четири училишта во Гази Баба настава ќе следат онлајн

„Дрисла“ го демантира Ангелов дека ноќеска имало нов пожар на депонијата

Мицкоски: Пожарите се напад од центри на моќ од земјава и странство, веќе има четворица приведени