Медиумска „империја“ од Велес до Флорида

Од тинејџер кој водел кошаркарски блог и заработувал по 400 долари дневно стигнал до анти-мејнстрим американски медиум вреден стотици илјади долари, така самиот се опишува во едно интервју 27 годишниот велешанец Румен Наумовски. Неговото име деновиве се појави во американските медиуми како сопственик на веб-сајтот „Resist the Mainstream“, но и беше обелоденето дека во 2022 година незаконски донирал пари за кандидат за Конгресот на САД.

Во македонската јавност не се спомнува Наумовски. Но, затоа во американските, неговото име се поврзува со велешките тинејџери кои во 2016 година заработија, како што пишуваа неколку светски медиуми, „куп пари “ од веб страници кои ширеа дезинформации за американските претседателски избори.

Румен Наумовски, пак, во 2022 година незаконски донирал над 3 илјади долари во кампањата на кандидатот за американскиот Конгрес, Рот Ваткинс. Донацијата на Наумовски е нелегална затоа што на странските државјани, според американските закони, им е забрането да донираат во политичка кампања.

„Немам коментар“, беше кусиот одговор што ни го дал Наумовски на барање од Радио Слободна Европа за неговата приказна, пред да ја спуштил слушалката. Но, на прашањето за тоа дали очекува санкции по откритието дека незаконски донирал пари во американска кампања, во порака на Вибер го посочил одговорот што го објавил на социјалната платформа Телеграм во 2022 година.

„Дадов онлајн придонес за политичка кампања во САД, не сфаќајќи дека тоа ми е забрането како некој што има американска виза, но не и зелена карта. За неколку минути откако дознав, контактирав со кампањата, која веднаш ми ги врати парите. Ја сакам Америка и никогаш намерно не би прекршил никаква мерка. Живеј и учи!“, бил одговорот на Румен Наумовски.

Парите, според документот на кој се повикува американскиот медиум „Оpen Secrets“, ги вложил во кампањата на кандидатот за конгресмен Ваткинс во февруари 2022 година. Во тој документ како адреса на донаторот Наумовски е заведена адресата на маркетинг агенцијата „Равв дигитал “(Raww digital) во Флорида, Санкт Питербург.

На истата велешка адреса, три години претходно во 2019 година основал и македонска компанија, под истото име со кирилично писмо „Равв дигитал“. Според податоците од Централниот регистар, фирмата била функционална се до август годинава, кога е ликвидирана.