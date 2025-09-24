Медицински експерти го осудуваат тврдењето на Трамп дека „Парацетамолот“ е поврзан со аутизмот

Големите медицински организации и научни групи реагираат на тврдењето на администрацијата на Трамп дека употребата на ацетаминофен за време на бременоста, главната состојка во лекот Парацетамол, може да предизвика аутизам, и покрај ограничените докази што укажуваат на поврзаноста, пренесува Еј-Би-Си Њуз.

За време на прес-конференцијата во Белата куќа, претседателот Доналд Трамп рече дека Администрацијата за храна и лекови (FDA) веднаш ќе почне да ги известува лекарите дека „силно препорачува жените да ја ограничат употребата на Парацетамол за време на бременоста освен ако не е медицински неопходно“ и дека FDA ќе ја ажурира етикетата за ацетаминофен со подобрени информации за можната врска.

Дополнително, Трамп и секретарот за здравство и човечки услуги Роберт Ф. Кенеди Џуниор сугерираа дека распоредот за вакцини во детството може да придонесе за аутизам, што е спротивно на годините истражувања кои не пронајдоа никаква врска меѓу двете.

Некои групи изјавија дека ацетаминофенот е безбеден лек што треба да го земаат бремени жени и дека ниедни студии не пронашле директна причинско-последична врска помеѓу употребата во бременост и аутизмот.

Други рекоа дека не е утврдено дека вакцините предизвикуваат аутизам и дека распоредот за вакцини е безбеден.

Американскиот колеџ на акушери и гинеколози (ACOG) остро го отфрли тврдењето што го поврзува ацетаминофенот во бременоста со аутизмот, нарекувајќи го „многу загрижувачки“, „неодговорно“ и „не поткрепено со целосен збир на научни докази“.

Групата нагласи дека повеќе од 20 години истражување не покажува никаква врска помеѓу употребата на ацетаминофен за време на бременоста и аутизмот, нарушувањето на вниманието/хиперактивноста или интелектуалната попреченост, поточно посочувајќи на две висококвалитетни студии.

Во соопштението се вели: „Состојбите што луѓето ги користат ацетаминофен за лекување за време на бременоста се многу поопасни од сите теоретски ризици и можат да создадат сериозен морбидитет и морталитет за бремената личност и фетусот.“

Слично на тоа, Здружението за мајчино-фетална медицина (SMFM) ја повтори препораката дека ацетаминофенот е „соодветен лек“ за лекување на болка и треска за време на бременоста.

Групата, исто така, изјави дека бремените лица се соочуваат со ризици кога треската и болката не се лекуваат.

„Важно е да се разбере дека нелекуваната треска и болка за време на бременоста носат значителни ризици по здравјето на мајката и бебето“, изјави SMFM. „Нетретираната треска, особено во првиот триместар, го зголемува ризикот од спонтан абортус, вродени дефекти и предвремено породување, а нетретираната болка може да доведе до мајчина депресија, анксиозност и висок крвен притисок.“

Медицинските групи, исто така, реагираа на тврдењата за време на прес-конференцијата дека вакцините можат да предизвикаат аутизам, и покрај тоа што многу студии во текот на децении не пронајдоа таква врска.

Трамп посочи за време на прес-конференцијата дека децата Амиши не се вакцинираат и затоа не добиваат дијагнози за аутизам, и покрај студиите што идентификуваа аутизам кај децата Амиши и дека не сите деца Амиши се невакцинирани.

Американската академија за педијатрија (AAP), водечката група во земјата што ги претставува педијатрите, ги нарече тврдењата „опасни“ и сигурно ќе бидат збунувачки за родителите.

„Студиите постојано не пронајдоа веродостојна врска помеѓу вакцините за спасување на животот кај децата и аутизмот“, се вели во соопштението на групата. „Ова истражување, во многу земји, кое вклучува илјадници лица, трае повеќе децении. Секој обид за погрешно претставување на цврста, силна наука претставува закана за здравјето на децата.“

Трамп, исто така, во понеделник тврдеше дека децата примаат премногу вакцини рано во животот, што се чини дека имплицира дека имунолошкиот систем на децата е преоптоварен од вакцинациите.

Студиите, како што е студијата од 2018 година во која учествувале околу 1.000 американски деца, покажаа дека вакцините не го преоптоваруваат или ослабуваат имунолошкиот систем и не ги прават децата поподложни на други инфекции.

„Педијатрите знаат од прва рака дека имунолошкиот систем на децата функционира подобро по вакцинацијата против сериозни, заразни болести како што се детска парализа, мали сипаници, голема кашлица и хепатитис Б“, изјави ААП. „Разместувањето или одложувањето на вакцините значи дека децата нема да имаат имунитет против овие болести во време кога се најмногу изложени на ризик“.