Волкот треба да се заштити со ловостој, имајќи предвид дека неговата популација е во опаѓање, а тој е еден од главните предатори кои не штитат од експанзија на инвазивни видови животни како што е чакалот, порачуваат од Македонското еколошко друштво. Експерти од Македонија беа дел од истражувачи од 13 европски земји, кои работеа на истражување кое покажува дека чакалите би можеле да населат до 75 % од европскиот континент, површина речиси шест пати поголема од таа што моментално ја заземаат, од причина што волкот, како главен природен фактор што ја ограничува експанзијата на чакалот низ Европа, се истребува.

Новата студија, објавена неодамна во списанието „Екологија и еволуција на природата“, посочува дека топ предаторите мора да достигнат еколошки ефективна густина и соодветна популациска стабилност, а тоа е голем предизвик во предели доминирани од човекот, поради што е неопходно да се преземат ефикасни мерки за спречување и намалување на конфликтите меѓу човекот и животните.

Во рамките на истражувањето од 2001 до 2017 година се собирани стандардизирани теренски податоци за завивањето на чакалите на безмалку 9 000 локации низ Централна и Југоисточна Европа, вклучително и во нашата држава, за подобро да се разбере човековото влијание во интеракциите меѓу различните животински видови, но и е да се објаснат причините за експанзијата на чакалот низ Европа.

Истражувањето покажа дека пократкотрајната снежна покривка, што е последица на

климатската криза, умерената шумска покриеност и близината до водни тела позитивно влијаат

врз бројноста на чакалот. Но, клучно за неговото ширење е отсуството на топ предатори, како

волкот.

„Истражувањето ја потврди тезата дека историскиот пад на волците во Европа била главната

причина за сè поголемата распространеност на чакалите низ Европа. Кога чакалите ќе почнеме

да ги среќаваме и на места каде што вообичаено не живееле, вклучително и во повисоките

предели, тоа значи дека популацијата на волкот, но и на разни видови плен, како срната, е

загрозена“, објаснува Диме Меловски, раководител на Програмата за диви видови во МЕД.

Во деведесеттите години на минатиот век, чакалот кај нас бил истребен, поради што порано го

имал статусот на строго заштитен вид, што повеќе не е случај. Од МЕД велат дека иако честите случаи на прегазени чакали и бројните пријави од луѓе упатуваат на заклучокот дека бројката на чакали расте и кај нас, сепак не постојат точни податоци за овој вид кој денес ја населува целата територија на Македонија.

„Чакалот, како и секое друго животно, си има своја функција во екосистемот. Но, популациите

на крупни месојади мора да се менаџираат. Ова, од една страна, ќе помогне да се врати и одржува балансот во екосистемот, а од друга страна ќе спречи да дојде до истребување на

даден вид. Токму затоа, државата, во соработка со ловните друштва и со експертски

организации како нашата, треба да преземе мерки за управување со оваа популација,

почнувајќи прво од утврдување на бројката на чакали“, смета Александар Стојанов од

МЕД.