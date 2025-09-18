чет, 18 септември, 2025

Мажите во Македонија заработуваат повеќе од жените, најголем јаз има кај вработените со високо образование

Во Европската Унија, просечниот родов јаз во платите во 2023 година изнесува 12,7 отсто

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

fatemeh-rezvani-MnPWB-ybjHQ-unsplash

Мажите во Македонија заработуваат повисоки плати од жените.  Алијансата за родова еднаквост на работното место (GEA), на Меѓународниот ден на еднакви плати објави дека родовиот јаз во платите во земјава во 2022 година бил 13,5 отсто, а просечната годишна бруто-заработувачка на мажите била 615.725 денари, за разлика од жените со 532.625 денари.

На глобално ниво, жените заработуваат во просек 20 отсто помалку од мажите, или за секој долар што го заработува маж, жената зема околу 80 центи. Во Европската Унија, просечниот родов јаз во платите во 2023 година изнесува 12,7 отсто. Најголем јаз е забележан во Латвиа, 19 отсто, додека во Луксембург жените заработуваат повеќе од мажите, со родов јаз од минус 0,9 отсто.

Во Македонија, соопштуваат од алијансата, најголема разлика во просечната годишна бруто-заработувачка помеѓу мажите и жените има кај вработените на возраст од 45 до 49 години. Според податоците од Државниот завод за статистика, од аспект на степенот на образование, најголем родов јаз се јавува кај вработените со високо образование.

Овие разлики се должат на повеќе фактори како што се пониска застапеност на жените на раководни функции, дискриминација на пазарот на трудот, поголема концентрација во сектори со пониско вреднуван труд, како и фактот дека од 80 до 90 отсто од работниците што примаат минимална плата се жени. Дополнително, постојат хоризонтална сегрегација – недоволно вреднување на „женските“ професии, и вертикална сегрегација – помала веројатност жените да добијат унапредување и раководни позиции.

„Овие разлики не се само прашање на правичност, туку и на економска рационалност. Во 2022 година, само 37,9% од жените биле вработени, наспроти 53,2% од мажите, а дури 57,2% од жените воопшто не биле активни на пазарот на труд. Според проценките на Меѓународната организација на трудот, намалувањето на родовиот јаз во учеството на пазарот на труд за 25% до 2025 година би донело глобално зголемување на БДП за 3,9% или 5,8 трилиони американски долари. Јасно е дека жените претставуваат најголемиот неискористен потенцијал за економски раст,“ велат од Алијансата и апелираат институциите, работодавачите и целото општество да се заложат за фер застапеност, еднакви услови и еднаков напредок на жените бидејќи родовата еднаквост на работното место не е само прашање на правда туку и предуслов за економски раст, одржлив развој и праведно општество

ПОВРЗАНО

Економија

Просечната месечна исплатена бруто плата во јуни била 68.340 денари

Просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во јуни изнесувала 68.340 денари, соопшти Државниот завод за статистика (ДЗС). „Во јуни 2025 година, во однос на јуни...
Повеќе
Македонија

UN Women: 119 милиони девојчиња не одат на училиште, a 39 отсто не завршуваат средно образование

Над 119 милиони девојчиња сè уште не одат на училиште, а 39 проценти од младите жени не го завршуваат средното образование. Владите и заедниците...
Повеќе

Најнови

Македонија

Кривични пријави против единаесет лица за сторени повеќе кривични дела при плаќање давачки за увоз на половни моторни возила

Според новото соопштение на МВР информираат дека секторот за внатрешни работи Куманово во соработка со Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди при МВР, до Основното јавно обвинителство Куманово,...
Повеќе
Подглавна секција

Доналд Трамп и Кир Стармер потпишаа „договор за технолошки просперитет“ помеѓу САД и Велика Британија

Трамп и Стармер штотуку потпишаа нов договор за технолошко партнерство меѓу Велика Британија и САД, при големата посета на претседателот Трамп на Велика Британија, пренесува Би-Би-Си. Двајцата лидери го пофалија „специјалниот однос“...
Повеќе
Ctrl - Z

Пилинг крема од кафе, играчки со сено и мед со лековити билки се победници на „Зелени идеи 2025“

Пилинг крема направена од отпад од кафе, играчки полнети со сено и мед со лековити билки се иновативните зелени бизнис идеи кои се победници на натпреварот „Зелени идеи 2025“, на АРНО....
Повеќе
Подглавна секција

Американски судија за имиграција нареди депортација на палестинскиот активист Махмуд Калил

Судија за имиграција во САД нареди депортација на пропалестинскиот активист Махмуд Калил во Алжир или Сирија, поради тврдења дека изоставил информации од апликацијата за зелена карта, пренесува Би-Би-Си. Судијата Џами Команс, со...
Повеќе

Кривични пријави против единаесет лица за сторени повеќе кривични дела при плаќање давачки за увоз на половни моторни возила

Според новото соопштение на МВР информираат дека секторот за внатрешни работи Куманово во соработка со Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди при МВР, до Основното јавно...

Доналд Трамп и Кир Стармер потпишаа „договор за технолошки просперитет“ помеѓу САД и Велика Британија

Пилинг крема од кафе, играчки со сено и мед со лековити билки се победници на „Зелени идеи 2025“

Американски судија за имиграција нареди депортација на палестинскиот активист Махмуд Калил

Климатските промени ги нарушуваат речните сливови, а делови од светот останануваат без храна и земјоделие

Во тек се најголемите протести и штрајкови во Франција поради кризата за кратење на буџетите

МЖСПП: Воздухот во Трубарево не е загаден со ПМ 10 честички

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Кривични пријави против единаесет лица за сторени повеќе кривични дела при плаќање давачки за увоз на половни моторни возила

Доналд Трамп и Кир Стармер потпишаа „договор за технолошки просперитет“ помеѓу САД и Велика Британија

Пилинг крема од кафе, играчки со сено и мед со лековити билки се победници на „Зелени идеи 2025“