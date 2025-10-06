пон, 6 октомври, 2025

Маж од Ѓорче Петров физички ги нападнал сопругата и ќерката

Откако физички ги нападнал, им се заканувал со остар предмет на сопругата и ќерката, како и на 25 годишниот син, информираат во МВР

Педесетгодишен маж од Ѓорче Петров физички ги нападнал неговата 28 годишна ќерка и неговата сопруга, соопштија во Министерството за внатрешни работи.

„Вчера 50 годишна жена од Скопје пријавилa дека околу 20 часот во семејниот дом на подрачјето на Ѓорче Петров, таа и нејзината 28 годишна ќерка биле физички нападнати од нејзиниот сопруг М.Ќ. (50) од Скопје, а потоа им се заканувал со остар предмет на нив и на 25 годишниот син. Се преземаат мерки за расчистување на случајот“, наведено е во соопштението.

МВР информира и за друг случај на насилство кој се случил вчера.

„Вчера во 18 часот во полициската станица Кисела Вода е извршен службен разговор со Д.С. (38) од Скопје, постапувајќи по претходна пријава од неговата 39 годишна поранешна сопруга од Скопје, дека околу 12 часот во домот на подрачјето на Центар, физички ја нападнал. По целосно документирање на случајот ќе следува соодветна пријава“, се вели во соопштението на МВР.

