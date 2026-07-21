Маж избодел и ранил двајца туристи во вторник наутро во близина на античкиот Акропол во Атина, главната туристичка атракција во Грција, соопшти полицијата.

Напаѓачот нападнал маж и жена, двајцата грчки Американци, со нож на пешачка улица во близина на влезот во самиот Акропол и во близина на влезот во Музејот на Акропол, кој се наоѓа во подножјето на ридот Акропол. Жената претрпела лесни повреди на ногата, додека мажот бил потешко повреден со рани на раката, соопшти полицијата.

Напаѓачот бил приведен на местото на настанот, додека двете жртви биле префрлени во болница со брза помош, соопштија властите. Идентитетот на напаѓачот не беше веднаш јасен, но полицијата соопшти дека изгледа дека страдал од психолошки проблеми.

Нападот не довел до затворање на местата, кои продолжиле да работат како и обично. Грчките медиуми објавија дека напаѓачот наводно им се заканувал на минувачите со нож и дека полицијата била известена од член на јавноста.

Насилните улични напади се ретки во Грција. Во април, властите уапсија 89-годишен маж кој наводно отворил оган со пушка во канцеларија за социјално осигурување и во судница во центарот на Атина, ранувајќи најмалку четири лица, наводно поради поплаки за социјално осигурување.

Ридот Акропол во Атина е дом на речиси 2.500 години стариот храм Партенон, како и други споменици, и привлекува милиони туристи. Минатата година, околу 4,6 милиони луѓе го посетиле местото.