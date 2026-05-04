На 22 мај, “Star Wars: The Mandalorian and Grogu” ќе биде првиот нов филм од „Војна на ѕвездите“ во кино сталите од „The Rise of Skywalker“ од 2019 година. Но, за фановите на блокбастер франшизата, мај всушност започнува со годишната прослава на Денот на „Војна на ѕвездите“.

Зошто 4-ти мај е „Ден на Војна на ѕвездите“

Секако, тоа е игра на зборови. „May the 4th be With You“ со иконскиот термин од филмовите „May the Force be With You“. Но, месецот отсекогаш бил важен за фановите на франшизата, бидејќи првите шест филмови секогаш дебитираа во мај. Но, „Мандалоријанецот и Грогу“ е само вториот филм, по „Соло: Приказна за Војна на ѕвездите“ од 2018 година, што има премиера во мај откако Дизни ги купи Лукасфилм во 2012 година.

Иако отсекогаш популарен меѓу фановите на интернет, терминот доби поголемо значење кај пошироката јавност кога Дизни ги купи Лукасфилм во 2012 година и објави дека ќе ја снимаат новата трилогија. Како прв голем настан „Војна на ѕвездите“ во ерата на социјалните медиуми, терминот се прошири кај пошироката јавност.

Што е всушност Силата

Во „Војна на ѕвездите“, силата е мистично енергетско поле создадено од животот што ја поврзува галаксијата. „Нека Силата биде со тебе“ е фраза што се користи за да се посака среќа и светла иднина.

Од кога потекнува терминот

Најраната забележана употреба е реклама во „Лондон Ивнинг Њуз“ од 1978 година, во која на Маргарет Тачер ѝ се честита победата како прва жена избрана за британски премиер. „May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations!“, испишано на цела страница. Исто така, беше користена интерно во „Лукасфилм“, а на крајот дури се појави и во реклама во 2005 година за специјална емисија за билети за „Revenge of the Sith“ на 4 јули.

Во последниве години, овој ден стана ден за деби на ТВ емисии и трејлери. Оваа година, двете последни епизоди од анимираната серија „Maul: Shadow Lord“ ќе бидат објавени во понеделник. Но, главната сила на прославата отсекогаш била од самите фанови на „Војна на ѕвездите“.

По кој редослед повторно да го гледате „Војна на ѕвездите“

Многу е отворено за толкување, но едно место за почеток е со првиот филм, „A New Hope“ од 1977 година, односно Епизода IV. (Првично беше објавен само како „Војна на ѕвездите“, но доби и број на епизода и споредна титула во повторното издание во 1981 година.) Потоа следуваат Епизоди V и VI, „Empire Strikes Back“ од 1980 година и „Return of the Jedi“ од 1983 година.

Оттаму, можете да се вратите назад на трилогијата од претходниците (Епизоди I-III) со „The Phantom Menace“ од 1999 година, „Attack of the Clones“ од 2002 година и „Revenge of the Sith“ од 2005 година.

Или тука е најновиот сет филмови (Епизоди VII-IX), кои се сместени околу 30 години по оригиналната трилогија. Тоа се „The Force Awakens“ од 2015 година, „The Last Jedi“ од 2017 година и „The Rise of Skywalker“ од 2019 година.

Двата други играни филмови се „Rogue One“ од 2016 година, кој завршува непосредно пред да започне „A New Hope“ и „Solo: A Star Wars Story“, кој се одвива околу 13 години пред тоа, значи точно помеѓу оригиналната и претходната трилогија.

Претстојниот филм „Star Wars: The Mandalorian and Grogu“ се одвива само неколку години по „Return of the Jedi“. Можете да ја гледате ТВ серијата „Мандалоријанецот“ за да се подготвите, или да не ја гледате. Режисерот Џон Фавро за АП изјави дека ја имале предвид пошироката публика бидејќи „ако фан на „Војна на ѕвездите“ донесе некој што не е, мора да се забавува исто толку добро како и фановите“.