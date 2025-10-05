„Матица македонска“ го објави на македонски јазик романот „Летото кога научив да летам“

Книгата на српската писателка Јасминка Петровиќ, преведена на македонски од Аполон Гилевски, претставува современ класик за растењето, пријателството и последиците од војната на просторите на поранешна Југославија

Издавачката куќа „Матица македонска“ го објави на македонски јазик романот за тинејџери „Летото кога научив да летам“ од српската писателка Јасминка Петровиќ кое претставува едно од најнаградуваните дела за деца и млади на Балканот. Романот, првично објавен во 2015 година, за кратко време доживеа пет изданија, беше преведен на повеќе јазици, доби одлични критики и инспирираше адаптации за филм и театар.

Делото е напишано во форма на дневник на 13-годишната Софија, која за време на едно лето го открива светот на пријателството, љубовта, семејството и личниот раст. Со карактеристичен хумор и топлина, Петровиќ нуди приказна за созревањето и за последиците од војните во 1990-те, прикажани низ очите на новата генерација.

Романот обработува теми блиски на младите како дружењето, чувството на припадност, несигурноста, првите љубови но и ги отвора прашањата за семејните односи и траумите што ги оставиле војните во поранешна Југославија: мешани бракови, поделени семејства и изгубени животи.

Главниот мотив на летото и „летањето“ служи како метафора за потрагата по слобода и сопствен идентитет. И покрај тешките теми, романот е исполнет со живот и оптимизам што го прави блиску до младите читатели.

Критиката го опишува делото како роман што треба да го читаат и децата и возрасните. Преводот на македонски јазик го направи Аполон Гилевски.