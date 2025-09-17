Масовно иселување од Газа заради офанзивата на Израел, се спасуваат и вредни артефакти заштитени од УНЕСКО

Офанзивата што Израел ја започна во градот Газа во вторникот, предизвика масовно иселување на илјадници палестинци. Тие го напуштаат градот кој веќе е во урнатини од речиси двегодишната војна, од офанзивата заради која веројатно какво било примирје со Хамас е се подалеку.

Војската на Израел не понуди временска рамка за траењето на офанзивата, со образложение дека целта е да се уништи милитантната група, а израелските медиуми сугерираа дека може да потрае со месеци.

„Газа гори“, изјави израелскиот министер за одбрана Израел Кац кога започна операцијата. Силно бомбардирање го погоди градот, а војниците почнаа да се движат од периферијата по неколку недели воздушни напади и подготвување кон обновениот напад.

Во меѓувреме, хуманитарни работници реализираа спасувачка мисија за да спасат илјадници непроценливи артефакти од магацин во Газа пред зградата да биде срамнета со земја. Магацинот содржел артефакти од повеќе од 25 години ископувања, вклучувајќи предмети од византиски манастир од 4 век, прогласен за светско наследство од страна на културната организација на ОН, УНЕСКО, како и некои од најстарите познати докази за христијанството во Газа. Израелската војска соопшти дека во зградата се наоѓале разузнавачки инсталации на Хамас и планирала да ја сруши како дел од нивната проширена воена операција во градот Газа.

Офанзивата започна истиот ден кога независни експерти ангажирани од Советот за човекови права на Обединетите нации го обвинија Израел дека извршил геноцид во Газа. Израел го отфрли обвинувањето, нарекувајќи го извештајот искривен и лажен.

Една жена, Сауд ал-Сакани, рече дека нејзината ќерка, зет и нивните деца биле убиени во напад што го срамнил со земја нивниот дом со околу 40 луѓе внатре.

За време на кратката посета на регионот, американскиот државен секретар Марко Рубио предупреди дека постои„многу краток временски период во кој може да се постигне договор за завршување на војната.

Новиот напад не го спречи упатувањето на уште една покана од САД за израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху. Тој во вторникот изјави дека претседателот Доналд Трамп го поканил во Белата куќа на 29 септември, откако израелскиот лидер ќе се обрати на Генералното собрание на Обединетите нации. Тоа ќе биде четврта посета на Нетанјаху откако Трамп ја презеде функцијата во јануари.

Во меѓувреме, ракета испукана од бунтовниците Хути во Јемен, поддржани од Иран, ги активираше сирените за ракети во Ерусалим и Тел Авив. Израелската војска соопшти дека работи на пресретнување на проектилот, кој беше испукан откако Израел изврши воздушни напади врз пристанишниот град Ходеида во Јемен, кој е под контрола на бунтовниците.

Хутите редовно испукуваат дронови и ракети кон Израел во, како што велат, знак на солидарност со Палестинците. Огромното мнозинство од нив биле пресретнати или слетани на отворени простори без да предизвикаат жртви или штети. Израел изврши бранови одмазднички напади врз Јемен.