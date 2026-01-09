Иран беше зафатен од национален прекин на интернетот, додека масовните антивладини протести се ширеа низ целата земја, при што Иранците извикуваа слогани против владејачкиот теократски режим, додека гневот растеше поради економските превирања и безбедносните мерки, пренесува Си-Ен-Ен.

Властите го прекинаа пристапот до интернет и телефонските линии веднаш по почетокот на протестите во четвртокот во главниот град Техеран и другите поголеми градови, иако прекинот не го спречи веднаш објавувањето видеа од протестите, кои сега се во втората недела.

„Националните прекини на интернет имаат тенденција да бидат стратегија на режимот кога смртоносна сила е на прагот да се употреби против демонстрантите“, изјави за CNN Алп Токер, директор на надзорникот за сајбер безбедност NetBlocks, „со цел да се спречи ширењето на вестите за тоа што се случува на терен, а исто така и да се ограничи меѓународниот надзор“.

Од далечниот запад до Илам, регион со курдско мнозинство што се граничи со Ирак, до Техеран и Машхад, на североисток во близина на границата со Авганистан, луѓето во повеќе од 100 градови излегоа на улиците откако протестите првпат избувнаа пред 12 дена. Властите се вратија на нивниот проверен прирачник за преземање мерки на претпазливост без да понудат одржливи решенија за поплаките што го поттикнуваат гневот на јавноста.

Најмалку 45 демонстранти, меѓу кои и осум деца, се убиени од почетокот на демонстрациите, објави во четврток невладината организација за човекови права во Иран (IHRNGO) со седиште во Норвешка. Таа соопшти дека стотици други се повредени, а над 2.000 луѓе се приведени.

Се чини дека барем некои од демонстрантите го послушале повикот на протераниот престолонаследник Реза Пахлави да излезат на протести во четврток. Еден од слоганите што ги извикувале марширачите бил „Ова е последната битка, Пахлави ќе се врати“, според видеото што го прегледа CNN.

Додека се одвиваа најновите протести, Пахлави објави охрабрување на X, повикувајќи ги Иранците да „излезат на улиците и, како обединет фронт, да ги извикуваат своите барања“. Тој додаде: „Раздигни се Иран!“

Иранските државни медиуми објавија дека „расфрлани“ протести избувнале во делови од главниот град Техеран и други градови во текот на ноќта и дека неодреден број луѓе се убиени и ранети, а оштетен е јавен и приватен имот.

Во објава на Телеграм во петок наутро, IRIB сподели видео за кое вели дека ги прикажува последиците од протестите во Техеран. Снимката, која нема звук, прикажува неколку велосипеди и автомобили во пламен по улиците, и нешто што изгледа како изгорена школка од автобус. Влезот во метрото, исто така, може да се види како е срушен.

Немирите го поттикнаа американскиот претседател Доналд Трамп во четврток да ја повтори својата закана дека ќе го нападне Иран доколку безбедносните сили убијат демонстранти.

„Им дадов до знаење дека ако почнат да убиваат луѓе, што имаат тенденција да го прават за време на нивните немири… ќе ги удриме многу силно“, му рече Трамп на радио водителот Хју Хјуит.

Она што започна како организирани протести на пазарите и универзитетите во Техеран, се претвори во илјадници марширања низ улиците во движење кое го зголеми притисокот врз владејачкиот режим. Протестите станаа насилни по распоредувањето на владините безбедносни сили.

Милиони Иранци се борат со раширената инфлација и падот на валутата, а секојдневните производи и лекови станаа недостапни за многумина.

„Ова се чувствува поинаку бидејќи станува збор за куповната моќ на луѓето, а луѓето навистина не можат да си дозволат ништо“, рече 30-годишен жител на Техеран кој зборуваше под услов на анонимност. „Цените продолжуваат да растат речиси час по час во овој момент, но како ќе заврши тоа, никој навистина не знае… Сите се загрижени.“

Иранската новинарка и активистка Масих Алинеџад во четвртокот му рече на Џејк Тапер од Си-Ен-Ен дека протестите се прошириле надвор од економските прашања.

„Ова е многу јасно дека тие велат дека овој режим повеќе не може да се реформира. Значи, тие велат дека сакаме крај на Исламската Република“, рече Алинеџад.

Како започнаа протестите?

Кога дуќанџиите во тесните улички на Големата чаршија во Техеран протестираа против неуспешните економски политики на владата, нивните скандирања го потресоа режимот.

Влошувајќи ја ситуацијата, централната банка минатата недела одлучи да ја прекине програмата што им овозможуваше на некои увозници пристап до поевтини американски долари во споредба со остатокот од пазарот – одлука што ги натера трговците да ги зголемат цените.

Цените на основните производи како масло за готвење и пилешко драматично скокнаа преку ноќ, а некои производи исчезнаа целосно. Нестабилноста ги натера пазарџиите да ги затворат продавниците, драстична мерка за група која традиционално ја поддржува Исламската Република.

По денови протести и репресии, владата управувана од реформисти се обиде да го ублажи притисокот нудејќи директни парични донации од речиси 7 долари месечно, иако во исто време рече дека само оваа мерка не може да ја реши кризата.

„Не треба да очекуваме владата сама да се справи со сето ова“, рече претседателот Масуд Пезешкијан во телевизиски говор во понеделник. Експертите рекоа дека движењето без лидер и некоординирано стана насилно бидејќи економските протести се испреплетуваа со политичките.

Колку се големи протестите сега?

Иранските провинции Илам и Лорестан се појавија како жаришта. Поттикнати од етничките поделби и сиромаштијата, толпите палеа пожари на улиците и скандираа „Смрт за Хамнеи“, директно предизвикувајќи го врховниот лидер на Иран, ајатолахот Али Хамнеи, кој има врвна власт над религиозните и државните работи на нацијата.

Видеото геолоцирано од CNN на јавен плоштад во провинцијата Мазандаран на далечниот север од Иран покажува голема толпа демонстранти кои бараат отстранување на Хамнеи.

„Ова е година на крв“, скандираат тие, „Сејед Али (Хамнеи) ќе падне“.

Друг снимка, исто така геолокирана, покажува пожар што беснее во владин комплекс во североисточната покраина Голестан.

Во Машхад – втор по големина град во Иран и роден град на Хамнеи – демонстрантите може да се видат како го спуштаат и кинат иранското знаме, во видео дистрибуирано од Ројтерс. Одделно видео објавено на социјалните медиуми во четвртокот навечер и потврдено од Си-Ен-Ен покажува големи толпи како маршираат по автопатот во градот.

И на снимките објавени од IranWire од северозападниот град Тебриз, во позадина можеа да се слушнат истрели додека демонстрантите одеа по патот. Не беше јасно дали истрелите биле од властите кои користеле боева муниција, а изворот на истрелите бил надвор од кадарот.

Невладината организација за човекови права во Иран (HIRNGO) соопшти: „Државните сили користеле боева муниција за да ги потиснат протестите и извршиле широки, масовни апсења во некои градови“.

Во меѓувреме, градот Илам, главен град на истоимената покраина, стана фокусна точка оваа недела откако повредените демонстранти беа однесени во болница, само за безбедносните сили потоа да го нападнат објектот и да ги уапсат во инцидент што предизвика широка осуда од групите за човекови права и ја натера владата да вети истрага.

Иранската државна новинска агенција Фарс соопшти дека 950 полицајци и 60 лица од паравоените сили Басиџ се повредени во протестите.

Иранските новински агенции објавија во четврток дека најмалку пет припадници на безбедносните сили се убиени во немирите, вклучувајќи двајца членови на Корпусот на иранската Исламска револуционерна гарда.