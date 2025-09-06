Масовна имиграциска рација во мегафабриката на Хјундаи во Џорџија доведе до 475 апсења, голем дел се Корејци

Сите 475 лица приведени се осомничени дека живеат и работат нелегално во САД, рече Шранк. Некои влегле во САД нелегално; некои имале визни олеснувања и им било забрането да работат

Стотици федерални полицајци се упатија кон мала заедница во југоисточна Џорџија и извршија рација во фабриката „Хјундаи Мета“ – апсејќи 475 лица во најголемата рација досега во имиграциската акција на сегашната администрација на Трамп на работните места во САД, пренесува Си-Ен-Ен.

Поголемиот дел од уапсените на огромната локација во Елабел – околу 25 милји западно од Савана, Џорџија – се корејски државјани, изјави Стивен Шранк, специјален агент задолжен за истрагите за внатрешна безбедност. Шранк рече дека нема преглед на националностите на уапсените.

Сите 475 лица приведени се осомничени дека живеат и работат нелегално во САД, рече Шранк. Некои влегле во САД нелегално; некои имале визни олеснувања и им било забрането да работат; а некои останале подолго од важењето на нивните визи, рече тој.

За време на рацијата, неколку лица се обиделе да избегаат – вклучувајќи некои кои „налетале во езерце за отпадни води лоцирано во просториите“, соопшти Канцеларијата на американскиот обвинител за Јужниот округ на Џорџија во соопштение за медиумите.

„Агентите користеле чамец за да ги извлечат од водата. Едно од лицата пливало под чамецот и се обидело да го преврти, но без успех. Овие луѓе биле заробени и идентификувани како нелегални работници“, се наведува во соопштението.

Шранк истакнал дека некои од работниците можеби биле изведувачи или подизведувачи. „Продолжуваме да работиме на истрагата за тоа кој точно работел за кои компании“, рече тој.

Портпарол на Хјундаи изјави за Си-Ен-Ен дека не верува дека некој од уапсените бил директен вработен во Хјундаи Мотор Компани.

„Хјундаи е посветен на целосно почитување на сите закони и прописи на секој пазар каде што работиме. Ова ги вклучува барањата за верификација на вработувањето и законите за имиграција“, се вели во соопштението на компанијата во петокот вечерта.

Главниот директор за производство на Хјундаи Мотор Северна Америка, Крис Сусок, сега ќе управува со мегалокацијата и ќе се спроведе истрага за да се потврди дека добавувачите и подизведувачите ги почитуваат законите, според компанијата.

„Ги преиспитуваме нашите процеси за да осигуриме дека сите страни што работат на нашите проекти ги одржуваат истите високи стандарди за законска усогласеност што ги бараме од себе. Ова вклучува темелна проверка на практиките за вработување од страна на изведувачите и подизведувачите“, соопшти компанијата, додавајќи: „Хјундаи има нулта толеранција кон оние кои не го почитуваат законот“.