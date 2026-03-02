Масовата евакуација на градови низ Блискиот Исток може да стане неопходна доколку бидат нападнати цивилни нуклеарни централи и дојде до радиолошко ослободување, предупреди денеска Рафаел Гроси, генералниот директор на МААЕ, нуклеарниот инспекторат на ОН, пренесува „Гардијан“.

Тој кажа дека има „силно чувство на фрустрација“ бидејќи договор меѓу САД и Иран за иранската нуклеарна програма не бил постигнат во неодамнешните преговори. Гроси присуствувал на разговорите обезбедувајќи техничка поддршка.

Отворајќи го состанокот на одборот, тој изјави дека дипломатијата „е тешка“.

„Употребата на сила е присутна во меѓународните односи од памтивек. Тоа е реалност, но секогаш е најмалку посакуваната опција. И понатаму сум убеден дека трајното решение на овој долгогодишен спор лежи на дипломатска маса кога станува збор за нуклеарните прашања. Дипломатијата е тешка, но никогаш невозможна. Нуклеарната дипломатија е уште потешка, но никогаш невозможна. Не е прашање дали, туку кога повторно ќе се собереме на дипломатската маса. Едноставно мора да го направиме тоа што е можно побрзо“, рече тој.

Гроси, осврнувајќи се на влијанието од тековните борби на Блискиот Исток, кажа дека не може да се исклучи можност за радиолошко ослободување со сериозни последици, вклучително и потребата за евакуација на подрачја.

„Дозволете да нагласам дека денешната ситуација е многу загрижувачка. Иран и многу други земји во регионот кои беа предмет на воени напади имаат оперативни нуклеарни електрани и нуклеарни истражувачки реактори, како и поврзани складишта за гориво, што ја зголемува заканата за нуклеарната безбедност“, кажа тој.

Гроси кажа дека Обединетите Арапски Емирати имаат четири оперативни нуклеарни реактори. И Јордан и Сирија имаат оперативни нуклеарни истражувачки реактори. Бахреин, Ирак, Кувајт, Оман, Катар и Саудиска Арабија исто така беа нападнати. Сите овие земји користат нуклеарни апликации и затоа, Гроси повикува на најголема воздржаност во сите воени операции.