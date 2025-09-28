Масовен напад на Русија врз Украина, Полска затвори аеродроми и подигна борбени авиони

Кијив беше се соочува со интензивно бомбардирање со беспилотни летала и ракети рано утрово, во од најголемите руски напади врз украинската престолнина и околниот регион откако започна целосната војна.

Најмалку три лица се убиени, а околу 10 повредени во градот, изјави Тимур Ткаченко, началник на воената администрација на Кијив, на апликацијата за пораки Телеграм. Едно од загинатите е идентификувано како 12-годишно девојче, иако тоа не е официјално потврдено, рече Ткаченко.

Украинскиот министер за надворешни работи Андриј Сибиха изјави дека Русија започнала огромен воздушен напад врз земјата во кој биле вклучени стотици ракети и беспилотни летала.

Тој рече дека нападот ја нагласува потребата од построги казнени санкции против Русија за да ја принуди да ја запре својата агресија.

„Путин мора да ја почувствува опасноста од продолжување на оваа војна – лично за него, за џебовите на неговите пријатели, за неговата економија и за неговиот режим“, објави тој на X, осврнувајќи се на рускиот претседател Владимир Путин. „Тоа е она што може да го натера да ја запре оваа бесмислена војна“.

Неколку други региони беа погодени во нападот, при што најмалку 16 лица, вклучувајќи три деца, беа повредени во јужниот град Запорожје, соопштија властите.

Неколку згради беа оштетени и во пламен во Запорожје, покажаа снимки објавени на каналите на социјалните медиуми во областа.

Во Кијив, беспилотни летала летаа над градот, а противвоздушниот оган одекнуваше неколку часа, според сведоци на Ројтерс. Се слушаа и гласни експлозии. Нападот продолжуваше и утрово.

Градоначалникот на Киев, Виталиј Кличко, рече дека пожар избувнал во државната кардиолошка болница како резултат на нападот.

Некои жители избегаа кон метро станиците длабоко под земја за безбедност, спиејќи на импровизирани кревети или седејќи на лежалки по настаните на нивните телефони.

Соседна Полска го затвори воздушниот простор во близина на два од нејзините југоисточни градови, а нејзините воздухопловни сили кренаа авиони како одговор.