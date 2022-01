Украинската влада доцна синоќа беше погодена од масовен кибер-напад, при што паднаа десетина веб-страници на неколку владини оддели, јавуваат светските новински агенции.

Помеѓу погодените владини институции се министерствата за надворешни работи и образование, како и амбасадите на Украина во Велика Британија, САД и Шведска, пишува „Би-би-си“. На почетокот на нападот, на хакираните веб-страници била објавена порака на три јазици – украински, руски и полски.

„Украинци! Сите ваши лични податоци се поставени на јавниот интернет. Плашете се и очекувајте го најлошото. Ова е за вашето минато, вашата сегашност и вашата иднина“, пишувало на хакираната страница на украинското МНР.

Украинските безбедносни служби соопштија дека според првичните проценки не биле протечени лични податоци ниту пак содржината на страниците била променета.

Како резултат на масовниот хакерски напад, веб страницита на украинското МНР и на бројни други владини агенции привремено не функционираат.

NEWS IN KYIV: Several Ukrainian government websites down due to a major a cyberattack. Below is the @MFA_Ukraine website now. It reads in part: "Ukrainians!…All information about you has become public, be afraid and expect worse." Sites of MOD and Education ministry also down. pic.twitter.com/3lbA06Q3Fl

— Christopher Miller (@ChristopherJM) January 14, 2022