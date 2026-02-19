Се зголемуваат доказите дека одлуката на Илон Маск да им го забрани пристапот на руските сили до неговата сателитска интернет-услуга „Старлинк“ го задуши напредувањето на Москва, предизвика забуна кај руските војници и им даде предност на украинските бранители, пренесува Би-Би-Си.

Но, колку долго? И што може да постигне украинската војска во меѓувреме?

„Русите… ја изгубија својата способност да го контролираат теренот“, ни рече украински оператор на беспилотни летала, познат под ознаката „Џовани“.

„Мислам дека изгубија 50% од својот капацитет за напад“, рече тој. „Тоа го покажуваат бројките. Помалку напади, помалку непријателски беспилотни летала, помалку сè.“

Сè уште е рано да се процени влијанието на промената што стапи на сила дури на почетокот на месецот, откако украинскиот министер за одбрана, Михајло Федоров, побара од компанијата „СпејсИкс“ на Илон Маск да го блокира рускиот пристап до „Старлинк“.

Но, во некои области од долгата фронтова линија, особено источно од градот Запорожје, постојат некои докази дека руските сили се принудени да се повлечат.

Барањето од Федеров дојде во време кога се појавија докази дека користењето на Starlink им овозможува на руските сили да изведуваат сè попрецизни напади, вклучително и повеќекратни случаи на единици од 400 долари (300 фунти) поврзани со беспилотни летала, дозволувајќи им на операторите да користат видео врски во реално време за да ги насочуваат беспилотните летала кон цели.

Сателитските комуникации на SpaceX се покажаа како витални за двете армии за време на четиригодишната војна. Општо е прифатено дека смртоносниот руски напад врз патнички воз во движење во регионот Харков минатиот месец вклучувал беспилотно летало Геран-2, опремено со терминал Starlink.

Но, од 1 февруари, сè тоа се промени. SpaceX ги исклучи сите терминали што работат во Украина, освен оние на „белата листа“ одобрена од Министерството за одбрана во Киев.

Приватните корисници низ целата земја мораа повторно да ги регистрираат своите единици, заедно со нивните лични идентификациски броеви, пред да бидат повторно поврзани.

Во овој момент, украинските онлајн активисти од волонтерската група InformNapalm решија да ја искористат ситуацијата, започнувајќи успешна фишинг операција што ги убеди руските војници да откријат детали за нивните терминали Starlink.

„Кога луѓето почнаа да ни праќаат пораки, ги упативме кон затворени групни разговори“, вели Михајло Макарук, портпарол на InformNapalm. „Сакавме да покажеме дека е строго доверливо.“

Макарук вели дека неговата група успешно идентификувала 2.425 терминали на Starlink, од полуостровот Крим на југ до градот Гомељ во источна Белорусија.

Верувајќи дека се на брз пат кон повторно поврзување на нивните терминали, некои војници дури биле измамени да извршат онлајн плаќања во вкупен износ од 5.000 долари.

Откако биле утврдени локациите на терминалите во близина на фронтовските линии, многумина биле цел на украинската артилерија и беспилотни летала.

По извештаите дека руските војници се обидувале да ги поткупат украинските соработници за да ги регистрираат терминалите на Starlink во нивно име, InformNapalm идентификувал околу 30 лица кои биле подготвени да ги споделат своите податоци.

Пред една недела, Службата за безбедност на Украина, SBU, изјави дека „активно се спротивставува на руските обиди за регрутирање украински граѓани за нелегална регистрација на системите Starlink“.

СБУ ги предупреди сите Украинци „да останат будни и да не наседнуваат на такви провокации“, предупредувајќи дека соработката со Русија се смета за велепредавство и може да доведе до долги затворски казни.

Макарук вели дека руската безбедносна служба ФСБ издава свои предупредувања, велејќи им на војниците да не наседнуваат на измамата, но вели дека фишинг операцијата имала деструктивен психолошки ефект.

„Тие повеќе не си веруваат едни на други“, вели тој, споделувајќи снимки од екранот од руски разговори полни со пцовки во кои се дискутира за опасностите од чување терминал на Старлинк во близина.

На бојното поле, украинските војници исто така забележаа разлика.

Лишени од брзата интернет конекција на Старлинк, отпорна на пречки, нивните руски противници се обидуваат да најдат заобиколни решенија.

„Во нашата област, тие почнаа да користат радио комуникација“, изјави еден за Би-Би-Си, под услов да остане анонимен. „Стана полесно да се разберат нивните постапки“.

Знаци на брзо руско прилагодување се забележани нагоре и надолу по долгата фронтова линија.

„Русите сега итно се префрлаат на жична комуникација“, ни рече друг.

Артем, војник од инженерска единица, рече дека неговите руски противници се борат да ги насочат своите беспилотни летала исто толку ефикасно како и претходно.

„Ова е важно за заштитата на нашата критична инфраструктура, логистика и контролни точки“, рече тој. „Русите ги загубија комуникациите на фронтовската линија на многу места“.