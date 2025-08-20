сре, 20 август, 2025

Машинско залевање на пукнатините на коловозните површини на градските сообраќајници

Залевањето на пукнатини претставува санациона мерка со која се спречува навлегување на вода, нечистотии и замрзнување во коловозната конструкција, со цел продолжување на нејзиниот работен век

Екипи на ЈП “Улици и патишта” Скопје деновиве активно вршат залевање на пукнатините во асфалтната површина на булеварот Партизнаски Одреди.
Со оваа постапка се обезбедува водоотпорно, еластично и трајно затварање на пукнатините со ширина од 3 до 25 mm, што значително ја намалува можноста за понатамошно оштетување на коловозот, објаснуваат во соопштението.
Екипите изминатиот период машински ги залеваа пукнатините на коловозните површини на  улица”Френклин Рузвелт” и на булеварот”Христијан Тодоровски Карпош”, а ќе продолжат и во наредниот период да ги санираат сите коловозни површини на градските улици и булевари, каде што има пукнатини во асфалтот.

