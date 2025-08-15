пет, 15 август, 2025

Марта Кос ги осуди нападите врз граѓани и и новинари на протестите во Србија

Извештаите за насилство за време на неодамнешните протести во Србија се многу загрижувачки, напиша Кос на „Х“

Европската комесарка за проширување Марта Кос ги осуди нападите врз граѓани и новинари за време на протестите во Србија. Таа оцени дека извештаите за насилство за време на неодамнешните протести се многу загрижувачки.

„Извештаите за насилство за време на неодамнешните протести во Србија се многу загрижувачки. Напредокот на патот кон ЕУ бара граѓаните да можат слободно да ги изразуваат своите ставови, а новинарите да известуваат без заплашување или напади“, напиша Кос на социјалната мрежа „X“.

Граѓани и студенти се собраа во повеќе градови во средата навечер, а инциденти беа забележани во Нови Сад, каде што собраните симпатизери на СНС ги нападнале граѓаните со пиротехнички средства, додека во Белград дошло до судири меѓу полицијата и демонстрантите, а неколкупати бил фрлен и солзавец.

Протестите во средата навечер ги одбележа и досега невидена сцена – припадник на војската на Србија извадил пиштол и испукал во воздух. Министерот Ивица Дачиќ изјави дека станува збор за српски војник „кој бил на службена задача за обезбедување на заштитена личност“.

Студентите во блокада ги повикаа граѓаните и вечерва да излезат на улиците на градовите низ цела Србија.

Откако ја објави кандидатурата за градоначалничка на Центар, Билјана Ивановска доби кривична пријава

Билјана Ивановска, поранешната претседателка на Државната комисија за спречување корупција, добила кривична пријава, 11 часа откако ја објави кандидатурата за градоначалничка на општина Центар. Таа за ова информираше на својот профил...
Повеќе
Македонија

САД донира 29 нови оклопни возила за македонската армија

Соединетите американски држави денеска донираа 29 нови оклопни возила за македонската армија. На денешната презентација на возилата во штипската касарна „Јане Сандански“, присуствуваа амбасадорката на САД во земјава Ангела Агелер, премиерот...
Повеќе
Европа

Русија пробива украински одбранбени линии во Доњецк пред самитот Путин–Трамп

Само неколку дена пред самитот на лидерите на Русија и САД во Алјаска, руските сили пробија украински одбранбени линии во индустриското срце на Украина, Доњецк, преку серија инфилтрации, пишува Асошиејтед прес. Иако...
Повеќе
Најмалку 60 мртви во поплави во Индија

Најмалку 60 лица загинаа, а десетици се уште се водат како исчезнати откако поплави го погодија селото каде што се сместени хиндуистички аџии во индискиот Кашмир. Вода измешана со остатоци и...
Повеќе

