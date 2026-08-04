Министерството за внатрешни работи на Мароко официјално го потврди постоењето на онлајн кампања со која лажно се охрабруваат луѓето да се обидат да стигнат до Сеута. Ова се случи откако повеќе од 50.000 луѓе влегоа во шпанскиот град по копно и море во четвртокот минатата недела. Повеќе од 48.000 се вратија во Мароко во рок од 48 часа, а дел и во текот на викендот, соопштија шпанските власти.

Зборувајќи во неделата вечерта, портпаролот на Министерството, Рашид Халфи, рече дека преминот на граничцата не бил резултат на привремени или спонтани фактори, туку се резултат на интеракцијата на неколку преклопувачки фактори. Поточно, тој ги наведе прекумерното искористување на дигиталните платформи, ширењето на погрешни информации, улогата на мрежите за трговија со луѓе и неточните толкувања на правните и административните информации. Халфи рече дека овие фактори биле искористени за да се создаде лажен впечаток дека е можно и лесно да се стигне до европска територија без правни последици и дека границата е отворена.

Тој потврди дека Јавното обвинителство отворило судски истраги за различните околности зад настаните, со цел да се идентификуваат одговорните и да се утврдат соодветните правни последици во согласност со законот.

Хозе Марија Гил Гаре, ко-директор на Меѓународната безбедносна опсерваторија, во неделата објави извештај од 70 страници за кампањата за дезинформации што ја стимулираше инвазијата на Сеута. Гил рече дека кампањата започнала на почетокот на јули преку социјалните мрежи, од профили во Алжир, Тунис и Франција, и била забележана во САД. Тој претставува сеопфатна, хронолошка реконструкција на настаните што го предизвикале инвазијата.

Гил рече дека првата фаза започнала на 8 јули 2026 година, датумот кога Врховниот суд на Шпанија донел одлука за враќање на мигрантите пресретнати на море со дестинации во Сеута и Мелиља. Во деновите веднаш потоа, започнаа поедноставени и деконтекстуализирани толкувања, претставувајќи ја пресудата како наводна гаранција за постојан престој на шпанска територија.

Помеѓу 8 јули и 15 јули, оваа нарација постепено се прошири низ социјалните мрежи и услугите за пораки. Доказите собрани од Гил покажаа зголемување на објавите што репродуцираат слични пораки, понекогаш придружени со кратка аудиовизуелна содржина, слики и коментари дизајнирани да ја зајакнат перцепцијата дека постои непосредна можност за пристап до шпанска територија.