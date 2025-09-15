Марко Рубио се сретна со Нетанјаху да разговараат за последиците од израелскиот напад врз Катар

Американскиот државен секретар Марко Рубио се сретна со израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху во Ерусалим, а се очекува последиците од израелскиот напад врз Катар да бидат високо на агендата, пренесува Би-Би-Си.

Нападот од минатата недела, кој беше насочен кон високи лидери на Хамас на територијата на блискиот сојузник на САД, предизвика меѓународен бес и беше критикуван од претседателот Доналд Трамп.

Рубио претходно изјави: „Очигледно не сме задоволни од тоа. Претседателот не беше задоволен од тоа. Сега треба да продолжиме напред и да сфатиме што следи.“

Средбата се случува во време кога арапските лидери одржуваат самит во знак на поддршка за Катар. Нејзиниот премиер ја повика меѓународната заедница да престане да применува „двојни стандарди“ и да го казни Израел.

Државата од Заливот е домаќин на голема американска воздухопловна база и одигра клучна улога во посредувањето во дипломатските напори за завршување на војната во Газа, служејќи како посредник во индиректните преговори меѓу Хамас и Израел.

Во неделата, Нетанјаху им рече на новинарите дека односите меѓу САД и Израел се „трајни како камењата во Западниот ѕид“, додека тој и Рубио направија кратка посета на светото место во Стариот град на Ерусалим.

За време на патувањето – во придружба на американскиот амбасадор во Израел, Мајк Хакаби – Рубио напишал белешка и ја залепил во ѕидот, традиционален ритуал што го изведуваат посетителите. Мажите ги игнорирале прашањата од новинарите фокусирани на нападите на Израел врз Катар.

Се очекува Нетанјаху и Рубио да разговараат и за плановите на израелската војска за заземање на градот Газа и за континуираното проширување на израелските населби на окупираниот Западен Брег.

Во текот на викендот, израелската војска продолжи да урива станбени згради во градот Газа и – според локалните медиуми – сега е подготвена да започне копнени операции во западните населби на градот.

Ги замоли жителите на Газа да заминат и да се упатат кон југ кон централната област на појасот. Израелските одбранбени сили (ИДФ) проценуваат дека околу 250.000 Палестинци избегале, иако се верува дека стотици илјади се уште се во областа.

Некои велат дека не можат да си дозволат да одат на југ, додека други велат дека јужна Газа не е безбедна бидејќи Израел, исто така, извршил воздушни напади таму. Некои рекоа дека се обиделе да одат на југ, но не можеле да ги постават своите шатори и се вратиле во Газа.

Средбата на Нетанјаху и Рубио доаѓа пред сесијата на Генералното собрание на ОН следната недела, на која се очекува некои од водечките сојузници на САД – вклучувајќи ги Велика Британија, Франција, Канада, Австралија и Белгија – да ја признаат Државата Палестина.

Очекуваното признавање ја интензивираше дебатата во Израел за иднината на Западниот Брег, при што тврдокорните елементи во владата инсистираат дека анексијата е единствениот начин да се спречи палестинска држава.

Кон крајот на август, израелската влада даде конечно одобрение за проектот за населба Е1 источно од Ерусалим, што ефикасно би го поделило Западниот Брег на два дела – делејќи го палестинското население на север и југ.

Потпишувајќи го договорот за проширување на Е1 минатиот четврток, Нетанјаху рече: „Ќе го исполниме нашето ветување дека нема да има палестинска држава. Ова место ни припаѓа нам.“

Порано овој месец, крајно десничарскиот министер за финансии на Израел, Безалел Смотрих, го откри својот предлог за анексирање на приближно четири петтини од Западниот Брег.

Израел изгради околу 160 населби во кои се сместени 700.000 Евреи откако ги окупираше Западниот Брег и Источен Ерусалим – земја што Палестинците ја сакаат, заедно со Газа, за можна идна држава – за време на Блискоисточната војна во 1967 година. Се проценува дека во нив живеат околу 3,3 милиони Палестинци.

Населбите се нелегални според меѓународното право.

Во понеделник вечерта, Рубио треба да го посети археолошкиот парк „Град Давид“, основан од организација на доселеници во палестинската населба Силван, во окупираниот Источен Ерусалим.

Тој ќе присуствува на инаугурацијата на „Патот на поклонението“, тунел ископан под палестинските домови за кој се вели дека ја означува рутата на улица од римската ера што ја користеле поклониците до библискиот храм што некогаш стоел на местото познато кај Евреите како Рид на храмовите, а кај муслиманите како ал-Харам ал-Шариф (Благородното светилиште).

Критичарите велат дека паркот „Град Давид“ е обид за политизирање на археологијата на сметка на палестинските жители.