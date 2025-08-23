Марк Карни: Канада ќе укине многу одмазднички царини кон САД

Канада ќе отстрани многу одмазднички увозни тарифи за американски стоки и ќе ги интензивира разговорите со САД за воспоставување нов трговски и безбедносен однос, изјави премиерот Марк Карни, пренесува Ројтерс.

Канадските тарифи за американските автомобили, челик и алуминиум засега ќе останат, изјави тој на прес-конференција.

Карни истакна дека САД неодамна јасно ставија до знаење дека нема да воведуваат тарифи за канадски стоки кои се во согласност со тринационалниот договор за слободна трговија меѓу САД, Мексико и Канада, нешто што тој го нарече позитивен развој.

„Во овој контекст и во согласност со посветеноста на Канада кон USMCA, денес објавувам дека канадската влада сега ќе се спореди со САД со отстранување на сите канадски тарифи за американски стоки кои се конкретно опфатени со USMCA“, рече тој.

„Канада и САД сега повторно воспоставија слободна трговија за огромното мнозинство од нашите стоки“, додаде тој, повторувајќи дека во споредба со своите трговски партнери, канадскиот извоз сè уште е предмет на ниско ниво на американски тарифи. Веста му помогна на канадскиот долар да ги продолжи своите добивки.

Канада со месеци води разговори со Соединетите Американски Држави за нов економски и безбедносен однос, но двете страни не се блиску до договор.

Канада и Кина се единствените нации кои им возвраќаат на САД со контрацарини, што многу ја иритираше американската администрација.

Карни разговараше со Доналд Трамп во четврток. На прашањето дали американскиот претседател му кажал дека укинувањето на царините ќе ги започне разговорите, Карни одговори „Да“.

Трамп, кога беше прашан за одлуката на Карни да ги отстрани царините, ја нарече „убава работа“ додека се обраќаше пред новинарите во Овалната соба.

„Работиме на нешто. Сакаме да бидеме многу добри кон Канада. Многу ми се допаѓа Карни“, рече тој.

Карни победи на изборите во април ветувајќи дека ќе се спротивстави на царините на Трамп, но оттогаш постепено зазема помек тон.

Карни го отфрна предложениот данок на дигитални услуги кон крајот на јуни, кој на американските компании силно не им се допаѓаше, а во јули се откажа од разговорите за понатамошни санкции доколку двете страни не можат да постигнат договор до 1 август.

Тој, исто така, ги задржа тарифите за производи од челик и алуминиум увезени од Соединетите Американски Држави на 25% кога Трамп ги зголеми тарифите за челик и алуминиум од Канада на 50%.

Претходникот на Карни како премиер, Џастин Трудо, воведе тарифи од 25% за стоки увезени годишно од Соединетите Американски Држави во вредност од 30 милијарди канадски долари (21 милијарда долари) на 6 март како одговор на првичните давачки на Трамп.

30-те милијарди канадски долари беа дел од целокупниот план за одмазда за таргетирање на увезена стока од Соединетите Американски Држави во вредност од 155 милијарди канадски долари, иако преостанатите 125 милијарди канадски долари се одложени.

Сепак, и покрај отстапките, договорот со Соединетите Американски Држави може да биде далеку од целта, рече поранешен владин функционер.

„Достигнувањето конечен договор нема да биде лесно. Листата на барања на САД е долга“, рече Брајан Клоу, кој беше задолжен за односите со САД во канцеларијата на Трудо неколку години.