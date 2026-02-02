Синот на принцезата на Норвешка, Мариус Борг Хојби e уапсен поради сомнение за напад, закани со нож и прекршување на забрана за приближување, и тоа во пресрет на судењето за силување, пренесува „Гардијан“.

Полицијата соопшти дека Хојби бил уапсен синоќа поради сомнение за напад, закани со нож и прекршување на забрана за приближување.

Апсењето се случи само два дена пред Хојби да се појави пред судот во Осло поради 38 обвиненија, вклучувајќи четири случаи на силување, семејно насилство врз поранешна партнерка и нелегално снимање на повеќе жени без нивно знаење или согласност.

Хојби ги негира најсериозните обвиненија, вклучувајќи ги и оние за сексуално злоставување.

Полицијата побарала негово притворање на четири недели за да се спречи повторување на делата.