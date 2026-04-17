Питер Манделсон не ја добил дозвола од безбедносната проверка, но одлуката била поништена од Министерството за надворешни работи за да се осигури дека може да ја преземе функцијата амбасадор во САД, открива истрагата на „Гардијан“. Според повеќе извори, на Манделсон првично му била одбиена дозволата кон крајот на јануари 2025 година по високо доверлива проверка на биографијата од страна на безбедносните службеници.

Кир Стармер дотогаш веќе објавил дека Манделсон ќе биде главен дипломат на Велика Британија во Вашингтон, што претставувало дилема за службениците во Министерството за надворешни работи, кои одлучиле да користат ретко користено овластување за да ја поништат препораката од безбедносните службеници.

Неуспехот на Манделсон да добие одобрение за проверка претходно не е јавно откриен, и покрај интензивното испитување на неговото назначување и објавувањето од страна на владата на 147 страници документи што требаше да фрлат светлина врз случајот.

Даунинг стрит објави соопштение доцна во четвртокот со кое ја потврдува приказната на „Гардијан“. Во него се нагласува дека премиерот немал сознанија дека безбедносните службеници советувале Манделсон да не добие дозвола и се вели дека одговорноста е на Министерството за надворешни работи, Комонвелт и развој (FCDO).

„Одлуката за доделување развиена проверка на Питер Манделсон против препораката на британската безбедносна проверка ја донесоа службеници во FCDO“, изјави портпарол на владата. „Ниту премиерот, ниту кој било владин министер, не знаеја дека на Питер Манделсон му е доделена развиена проверка против советот на британската безбедносна проверка сè до почетокот на оваа недела.

„Откако премиерот беше информиран, тој веднаш им наложи на службениците да ги утврдат фактите за тоа зошто е доделена развиената проверка, со цел да се донесат планови за ажурирање на Долниот дом.“

Инсајдери во Даунинг стрит рекоа дека тој е „бесен“ што бил држен во незнаење за одлуката за проверка.

Порано во четврток, лидерот на конзервативците, Кеми Баденох, рече дека ако премиерот го довел во заблуда Долниот дом во врска со проверката на Манделсон, тој „мора да преземе одговорност“. Ед Дејви, лидерот на либералните демократи, рече: „Ако Кир Стармер го довел во заблуда парламентот и го излажал британскиот народ, тој мора да си оди.“

Треба да бидат објавени дополнителни документи. Сепак, може да се открие и дека високи владини претставници размислуваат дали да ги сокријат од парламентот документите што би откриле дека на Манделсон не му е дадено одобрение за проверка од безбедносните службеници.

Одлуката, која е во надлежност на Кабинетот, сè уште не е донесена. Секој обид за сокривање на документите од Комитетот за разузнавање и безбедност (ISC) би можел да претставува прекршување на парламентарниот предлог за објавување на „сите документи поврзани со назначувањето на Манделсон“.

Во изјавата објавена во четврток вечерта, портпаролот на Даунинг стрит рече дека владата е посветена на почитување на парламентарниот предлог, наречен скромно обраќање. „Секоја документација во рамките на скромното обраќање што бара редакција врз основа на националната безбедност или меѓународните односи ќе биде доставена до ISC. Ова ќе вклучува документи доставени до FCDO од страна на UK Security Vetting.“

Откритието дека сега веќе поранешниот амбасадор не добил одобрение од одделот на Кабинетот кој ја испитува позадината на потенцијалните државни службеници, ќе покрене дополнителни прашања за проценката на премиерот при неговото назначување.

Стармер ќе биде притиснат и дали ја заведувал јавноста во забелешките за процесот на безбедносна проверка, за кој рече дека му дал на Манделсон одобрение за улогата.

Не е познато кој во Министерството за надворешни работи ја донел одлуката да се поништи препораката.