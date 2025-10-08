сре, 8 октомври, 2025

Макрон под притисок да распише предвремени избори или да поднесе оставка

Повиците дојдоа откако премиерот во заминување, Себастијан Лекорну, кој беше назначен пред само 28 дена, поднесе оставка заедно со својот кабинет

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

Францускиот претседател, Емануел Макрон, е под силен притисок да распише предвремени парламентарни избори или да поднесе оставка, бидејќи поранешните сојузници им се придружуваат на неговите противници во барањето тој да преземе мерки за да се стави крај на спиралната политичка криза во втората најголема економија во ЕУ.

Првиот премиер на Макрон во вторникот го повика претседателот да се повлече поради растечката фрустрација дури и во самиот табор на претседателот поради еден од најлошите периоди на политички хаос во Франција од основањето на Петтата Република во 1958 година.

Едуар Филип, премиер од 2017 до 2020 година, а сега лидер на партија сојузничка на Макрон, рече дека треба да објави предвремени претседателски избори откако ќе се усвои буџетот за следната година. Макрон беше реизбран во април 2022 година за петгодишен мандат, но од предвремените законодавни избори во 2024 година, неговите назначени за премиери не беа во можност да соберат парламентарно мнозинство за да донесат буџет.

„Времето е од суштинско значење“, рече Филип. „Нема да го продолжиме она што го доживуваме во последните шест месеци. Уште 18 месеци се предолго и ѝ штетат на Франција. Политичката игра што ја играме денес е вознемирувачка.“

Филип, за кого анкетите покажуваат дека е најдобро позициониран кандидат да го води политичкиот центар на следните претседателски избори, не беше сам меѓу поранешните премиери на Макрон кој се дистанцира од измачениот шеф на државата.

Габриел Атал – чиј краток мандат како најмлад премиер во историјата на Франција заврши минатата година кога Макрон ги прогласи предвремените избори што го доведоа до сегашниот парламент на Франција без мандат – рече дека повеќе не ги разбира одлуките на претседателот.

Атал, кој сега ја води главната про-Макрон партија, им изјави на француските медиуми дека откако успеал да ги совлада петте премиери за помалку од две години, е време да се обиде со нешто друго, критикувајќи го она што го нарече решителност на Макрон да ја задржи контролата.

Повиците дојдоа откако премиерот во заминување, Себастијан Лекорну, кој беше назначен пред само 28 дена, поднесе оставка заедно со својот кабинет стар 14 часа во понеделник, но Макрон го замоли да одржи последни разговори со партиските лидери за да се обиде да добие поддршка.

Макрон му даде рок на Лекорну до среда вечерта да се обиде да дефинира платформа за акција и стабилност. Сепак, како знак на тешкотиите со кои се соочува, крајно десничарскиот Национален собир, најголемата поединечна партија во парламентот, одби да присуствува.

„Овие безброј преговори повеќе немаат за цел да ги заштитат интересите на францускиот народ, туку оние на самиот претседател“, соопшти партијата, која анкетите сугерираат дека ќе заврши прва на евентуалните парламентарни избори, но веројатно нема да обезбеди мнозинство.

Во остар уреднички текст, „Ле Монд“ рече дека кризата е трагична фарса и уште една демонстрација на распаѓањето на вториот мандат на Макрон од неговиот реизбор во 2022 година. „Претседателот се наоѓа во голема криза“, се вели во него.

Весникот ја критикуваше целата политичка класа на Франција, за која рече дека е неспособна да се справи со предизвикот, претпочитајќи да се постави во пресрет на претседателските избори што треба да се одржат во 2027 година, наместо да изгради компромис неопходен за наредните месеци.

Франција е во политичка криза повеќе од една година откако изборите во 2024 година – распишани како одговор на успесите на крајната десница на европските парламентарни избори таа година – доведоа до парламент поделен помеѓу три повеќе или помалку еднакви блока: левицата, крајната десница и централно-десничарскиот сојуз на Макрон, без мнозинство.

Меѓу другите опции, Макрон би можел повторно да го назначи Лекорну, да избере друг нов премиер – можеби непартиски-политички технократ – кој би станал негов осми, или повторно да го распушти парламентот и да одржи нови законодавни избори.

Тој долго време вели дека не сака да одржи нови законодавни избори, за кои анкетите сугерираат дека веројатно би вратиле уште еден поделен парламент, но во понеделникот наговести дека можеби е подготвен да го стори тоа ако Лекорну не успее во својата мисија како последна шанса.

Макрон, исто така, постојано инсистираше дека нема да поднесе оставка пред крајот на неговиот мандат во 2027 година.

