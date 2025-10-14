Макрон одби да даде оставка и ги обвини политичките противници за кризата во земјата

Ова е втората влада на Франција за една недела, првата влада на Лекорну се распадна по 14 часа

Францускиот претседател, Емануел Макрон, ги обвини ривалските политички партии за поттикнување на нестабилност, отфрлајќи ги повиците на опозицијата да поднесе оставка во услови на најлошата политичка криза во Франција во последните децении.

Макрон, откако пристигна во Египет во понеделник за да присуствува на самит за Газа рече дека ривалските политички сили се единствено одговорни за овој хаос откако тие ја поттикнаа дестабилизацијата на премиерот, Себастијан Лекорну.

Лекорну, сојузник на Макрон, го одржа својот прв состанок со новата влада на Франција откако назначи мешавина од верни членови од центристичката група на Макрон, како и неколку лица од повисоките редови на државната служба и граѓанското општество. Меѓу новите членови беше и Жан-Пјер Фаранду, кој ја предводеше државната железница, SNCF, а сега е министер за труд.

Лоран Нуњез, кој беше помлад министер во Министерството за внатрешни работи за време на протестите на жолтите елеци во 2018 и 2019 година, беше назначен на клучната позиција министер за внатрешни работи. Неодамна беше началник на париската полиција, одговорен за полициското работење на Олимписките игри минатата година.

Ова е втората влада на Франција за една недела, првата влада на Лекорну се распадна по 14 часа поради реакциите поради недостаток на нови лица, а тој драматично поднесе оставка минатиот понеделник. Лекорну потоа беше повторно назначен од Макрон во петокот навечер и брзо состави нова администрација во неделата. „Колку долго ќе трае?“ прашаа неколку регионални весници, вклучувајќи го „Ла Прованс“ и „Ла Република“.

Франција се движи од криза во криза откако Макрон се обложи со предвремени избори минатата година што доведоа до неубедлив резултат. Парламентот останува поделен меѓу трите блока: левицата, крајната десница и центарот, без јасно мнозинство.

Некои партии го повикаа Макрон да поднесе оставка. „Никогаш не заборавајте дека мандатот даден од францускиот народ е да служи, да служи и да служи, и да дава одговори на прашањата на обичниот Французин и да прави сè што е можно за независноста на Франција“, рече Макрон. „Тоа е единственото нешто што е важно. Останатото е работа на владата… Јас ќе продолжам да обезбедувам стабилност.“

Мандатот на Макрон завршува напролет 2027 година. Тој одби да шпекулира за можно распуштање на парламентот и предвремени избори ако новата влада не успее.