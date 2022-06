Францускиот претседател Емануел Макрон од Мадрид, на НАТО самитот соопшти оти смета дека е најдено компромисно решение за преговарачката рамка на Северна Македонија, која ја вклучува и Бугарија, јави Ројтерс.

„Мислам дека најдовме компромисно решение“, порача тој на прес-конференција во Мадрид.

Претседателот на Европскиот Совет, Шарл Мишел по прес-конференцијата на францускиот претседател Макрон преку својот Твитер-профил го поздрави решението постигнато од француското претседателство за договор што ќе поплоча пат за отворање на пристапните преговори на Северна Македонија со ЕУ.

„Решението дава соодветен одговор за искажаните грижи. Најблиску сме од кога било досега: Сега е време да се каже да“, вели претседателот на Европскиот Совет.

Welcome @Europe2022FR solution for an agreement that would pave the way for opening of EU accession talks with North Macedonia.

The solution addresses concerns expressed.

We are the closest we have ever been: now is the time to say yes.

— Charles Michel (@CharlesMichel) June 30, 2022