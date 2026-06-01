Француската морнарица се качила на танкер за нафта кој беше предмет на меѓународни санкции и пловеше од Русија, изјави францускиот претседател Емануел Макрон, пренесува Гардијан.

Макрон напиша на Икс: „Оваа операција се одржа во Атлантскиот Океан, на отворено море, со поддршка на неколку партнери, вклучувајќи го и Обединетото Кралство, во строго почитување на морското право.

„Неприфатливо е бродовите да ги заобиколуваат меѓународните санкции, да го кршат морското право и да ја финансираат војната што Русија ја води против Украина повеќе од четири години“, додаде тој. Макрон рече дека танкерот бил наречен Тагор.

Поморската префектура на Атлантикот во посебна изјава во понеделник соопшти дека француската морнарица интервенирала на танкер за нафта повеќе од 740 километри западно од врвот на Бретања, кој доаѓал од Мурманск, Русија.

„Оваа операција имаше за цел да ја провери националноста на брод за кој се сомнева дека вее лажно знаме. Откако инспекцискиот тим се качи на бродот, прегледот на документите ги потврди сомневањата во врска со неправилноста на знамето што се вее. „Во согласност со меѓународното право и на барање на јавниот обвинител, бродот беше пренасочен“, се вели во соопштението. Не е наведено името на бродот.

Франција и Велика Британија ветија дека ќе ги попречуваат бродовите поврзани со санкционираната „сенка флота“ на Русија што минуваат низ нивните води. Британскиот премиер, Кир Стармер, во март објави дека дал дозвола британската војска да се качува на бродови што припаѓаат на „сенката флота“.

Сепак, податоците за превозот покажуваат дека десетици бродови поврзани со Русија и подложени на санкции продолжуваат да ги преминуваат британските води.