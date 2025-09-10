Макрон го именуваше Себастијан Лекорну за петти премиер за помалку од две години

Францускиот претседател Емануел Макрон го именуваше лојалистот Себастијан Лекорну за премиер побивајќи ги очекувањата дека би можел да се сврти кон левицата. Изборот на 39-годишниот Лекорну ја покажува решеноста на Макрон да продолжи со малцинска влада која нема да ја прекине неговата пробизнис реформска агенда, според која даноците за бизнисот и богатите се намалени, а возраста за пензионирање е зголемена.

Сепак, во необичен потег во француската политика, канцеларијата на Макрон соопшти дека претседателот побарал од Лекорну да разговара со сите политички сили во парламентот за да се најдат компромиси за буџетот и другите политики пред да го именува својот кабинет.

„Претседателот на Републиката ми ја довери задачата да изградам влада со јасна насока, одбрана на нашата независност и нашата моќ, служба на францускиот народ и политичка и институционална стабилност“, објави Лекорну на X. „Сакам да му се заблагодарам за довербата што ми ја покажа со тоа што ме назначи за премиер.“

Лекорну ќе стане петтиот премиер на Макрон за помалку од две години откако парламентот, длабоко поделен помеѓу три спротивставени идеолошки табори, го отстрани Франсоа Бајру во понеделникот поради неговите планови да го скроти растечкиот долг на земјата.

Изборот на длабоко непопуларниот Макрон да назначи лојалист ризикува да изгледа глув и да го разгори незадоволството на народот во време кога анкетите покажуваат дека гласачите ја губат довербата во нефункционалната политика на Франција.

Веста за неговото назначување беше дочекана со потсмев од левичарските партии кои ги повикаа гласачите денеска да го изразат својот презир на националните протести „Блокирај сè“.

Тврдолевичарската партија „Непокорна Франција“ соопшти дека ќе поднесе предлог за недоверба против Лекорну, но се чини дека е малку веројатно дека ќе успее откако претседателот на крајно десничарската партија Национален собир (РН), Џордан Бардела, сигнализираше засега несигурна подготвеност да соработува со Лекорну за буџетот.

Тоа би ги оставило Лекорну и неговата влада зависни од каприците на РН, која беше инструментална во соборувањето и на Бајру и на неговиот претходник Мишел Барние.

„Ќе го судиме новиот премиер врз основа на неговите заслуги, врз основа на неговите постапки, врз основа на неговите политики за обезбедување буџет за Франција, а тоа во светлината на нашите црвени линии“, објави Бардела на X.

РН изјави дека нема да толерира зголемување на даноците за вредните луѓе. Исто така, сака да ги намали трошоците за имиграција, високите трошоци на државните службеници и придонесот на Франција во Европската Унија.

Непосреден приоритет на Лекорну ќе биде да постигне консензус за буџетот за 2026 година, задача што се покажа како неуспех на Бајру, кој инсистираше на агресивно намалување на трошоците за да се ограничи дефицитот што е речиси двојно поголем од горната граница на ЕУ од 3% од БДП.

Политичките превирања оваа недела ги откриваат продлабочувачките превирања во Франција, кои ја ослабуваат втората најголема економија во еврозоната додека таа тоне подлабоко во долгови.

Лекорну неодамна беше министер за одбрана на Макрон, надгледувајќи го зголемувањето на трошоците за одбрана и помагајќи во обликувањето на европското размислување за безбедносните гаранции за Украина во случај да се постигне мировен договор со Русија.