Македонското еколошко друштво ќе стипендира студенти на природните науки од преспанскиот крај. Целта, како што велат од организацијата е да се недмине недостигот од кадар потребен за заштита на природата и животната средина.

„Програмата ја претставивме пред ресенските средношколци од трета и четврта година во СОУ „Цар Самоил“ – Ресен која предвидува стипендирање на универзитетски студии по еколошки, биолошки, шумарски и земјоделски науки. Програмата е наменета за средношколците од Преспа и има за цел да го надмине локалниот недостиг од кадар во природните науки поврзани со заштитата на природата и животната средина“, посочуваат од МЕД.