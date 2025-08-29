Македонската сликовница „Нела Смела и Бушавата Бура“ објавена на хрватски и словенечки

Сликовницата „Нела Смела и Бушавата Бура“ на македонските авторки, писателката Билјана С. Црвенковска и илустраторката Катерина Николовска е преведена на хрватски и словенечки. Хрватскиот превод “Nela Smjela i čupava bura”, е дело на младата преведувачка Магдалена Кукиќ, која е и една од семинаристките на летната школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, а словенечкиот превод “Neustrašna Nela in kuštrava burja”, пак, е дело на поетот и преведувачот Алеш Мустар,

„Нела Смела и Бушавата Бура / Nela Guximtarja dhe furtuna e shpupurishur“ е сликовница која во издание на „Чудна шума“ беше објавена на македонски и албански. Во неа се раскажува приказната за за стравот, смеата и авантурата и храбрата и досетлива Нела која открива како изгледа животот на планетата Ш, каде што се обидува да ја скроти Бушавата Бура и ни покажува што значи да биде смела.