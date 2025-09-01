пон, 1 септември, 2025

Македонија со новите закони за рударство и геологија ќе стане суровинска колонија, предупредуваат екологисти

Прогласување на некој рудник за стратешки проект на „брза лента“ и издавање концесија е рецепт за еколошка катастрофа

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Мета.мк

Законите за рударство и геологија се вовед во рударска офанзива и претворање на Македонија во рударска земја, што може да доведе до катастрофални последици за животната средина, алармираат 25 граѓански еколошки организации во писмо до Министерството за енергетика, минерални суровини и рударство. Екологистите предупредуваат дека доколку се усвојат новите закони ќе овозможат за прогласување на некој рудник за стратешки проект на „брза лента“ и издавање концесија, со помош и на Европската Комисија, со што се создава простор за манипулации и заобиколување на прописите за заштита на животната средина, здравјето и биодиверзитетот, како и на безбедноста на граѓаните и вработените, а за граѓаните е предвидена дури и можност за преселба заради вакви инвестиции.

Тие алармираат дека на овој начин земјава се откажува од сувереното право на нејзините граѓани да одлучуваат во каква средина ќе живеат и се нуди да стане суровинска колонија, каде Европската Комисија би одлучувала каде ќе се отвора рудник, дури и ако се работи за рудници на метали, кои спаѓаат во најзагадувачката индустрија.

„Ние не сме членка на ЕУ, не сме ги примениле ниту сите европски еколошки регулативи, а се затрчуваме по рударската регулатива, која би ни донесла катастрофални последици за животната средина. Македонија се чуствува повикана да и го надомести на ЕУ недостигот на критични минерални суровини и со своите два милиона жители да ги покрие потребите на 450 милиони жители. Македонија се нуди да ја замени Кина, која до скоро покриваше околу 90 отсто од потребите на ЕУ. Тоа е невозможна мисија, а крајно штетна дури и во обид“, посочуваат екологистите.

Велат дека е добро е што останува забраната за употреба на цијаниди и сулфурна киселина за идни рудници, но лошо е што во законот стои дека тоа не важи за постоечките. Бараат ревизија на постоечките А-интегрирани еколошки дозволи за старите рудници и задолжување да ги применат најдобрите достапни практики за експлоатација и третман на отпад, според ЕУ стандарди.

Екологистите се незадоволни и што Инспекцијата на животната средина не е јасно дефинирана и останува маргинална, како и досега, што значи дека законот ќе овозможи да се продолжи со прогледувањето низ прсти, дури и во случаи на руднички хаварии. Проблем е и продолжувањето на концесијата која траела 30 години за нови 30 години со едноставно барање од концесионерот, без спроведување нова постапка за оцена на влијание врз животна средина, како и доделувањето концесии без јавен повик, што станува дискреционо право на институциите.

„Предлагаме законите да имаат јасен екологистички пристап, а  Министерството да го проектира развојот на оваа гранка умерено за неметалични суровини, додека за металични суровини да се стави мораториум. Така, Македонија ќе биде заштитена од нови хаварии и загадувања, на кои сме сведоци“, бараат екологистите.

Тие посочуваат дека земјава мора да направи ревизија на еколошките дозволи и концесии и да ги зајакне инспекциите задолжени за рударството и индустријата. Земјата мора прво да ја донесе Стратегијата за рударство со сериозни и трајни критериуми за тоа каде и какви рудници би можеле, а каде и какви не би можеле да се отворат и да обезбеди пристап на јавноста до информации за сите фази од рударските постапкии во одлуките за отворање и продолжување концесиите.

ПОВРЗАНО

Главна секција

Eден месец блокада на Кожуф, Владата сега најавува дијалог и заштита на животната средина

Точно еден месец траат блокадите на Кожуф планина. Еко-активистите го блокираат патот кон ски-центарот и не дозволуваат да започнат градежни работи на локацијата каде...
Повеќе
hubmk

Зеленски повторно мета на дезинформации – „купил“ рудник за платина вреден 1.6 милијарди долари

Во регионот кружи ново видео во кое лажно се тврди дека Володомир Зеленски купил удел во компанија што оперира рудник во Јужноафричка Република, вреден...
Повеќе

Најнови

Европа

Песков негира вмешаност на Русија во блокирањето на ГПС сигналот во авионот на Фон дер Лајен на летот за Бугарија

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, изјави дека наводите за руско попречување на ГПС сигналот во авионот со кој патувала претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, не се точни, пишува...
Повеќе
Македонија

Висока делегација на Вооружените сили на Романија во официјална посета на македонската Армија

Висока делегација на Вооружените сили на Романија, предводена од началникот на Генералштабот, генерал Ѓеоргита Влад, од утре (2 септември 2025) ќе престојува во официјална посета на Армијата на Република Северна Македонија. По...
Повеќе
Македонија

Бурхан Бектеши: Ме понижи само затоа што бев во инвалидска количка

Бурхан Бектеши од Скопје, лице во инвалидска количка, доживеал длабоко понижување од возачот на автобусот со број 19 (линија Скопје – Шуто Оризаре – Визбегово). Револтираниот Бектеши упатил јавен повик  на...
Повеќе
Македонија

Полицаец од Чаир земал 11 туѓи лични карти и не ги доставил до полициска станица за граѓаните да си ги подигнат

Полицаец од Чаир подигнал 11 туѓи лични карти и не ги доставил до граѓаните чија сопственост се. Тој ќе одговара за кривично дело несовесно работење во службата, а ќе биде и...
Повеќе

Песков негира вмешаност на Русија во блокирањето на ГПС сигналот во авионот на Фон дер Лајен на летот за Бугарија

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, изјави дека наводите за руско попречување на ГПС сигналот во авионот со кој патувала претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, не се...

Висока делегација на Вооружените сили на Романија во официјална посета на македонската Армија

Бурхан Бектеши: Ме понижи само затоа што бев во инвалидска количка

Полицаец од Чаир земал 11 туѓи лични карти и не ги доставил до полициска станица за граѓаните да си ги подигнат

Нова амбуланта, но затворена: Во Јажинце нема лекар, жителите патуваат со километри за лекарски прегледи

Македонија со новите закони за рударство и геологија ќе стане суровинска колонија, предупредуваат екологисти

Авионот на Фон дер Лајен слетал во Бугарија без ГПС поради наводно руско попречување на сигналот

Eдно девојче, цела генерација: Во Фурка учебната година започна само за едно прваче

Откако рекоа дека во тек е подготовката на документацијата, од Општина Куманово признаа дека се уште не е отпочната реконструкцијата на Градскиот стадион

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Песков негира вмешаност на Русија во блокирањето на ГПС сигналот во авионот на Фон дер Лајен на летот за...

Висока делегација на Вооружените сили на Романија во официјална посета на македонската Армија

Бурхан Бектеши: Ме понижи само затоа што бев во инвалидска количка