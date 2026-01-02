По трагичната несреќа во бар во швајцарскиот скијачки центар Кран-Монтана, по која беше активиран Европскиот механизам за цивилна заштита, македонските власти нудат поддршка во згрижувањето и лекувањето на повредените.

Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски денеска остварил телефонски разговор со швајцарскиот амбасадор во земјава, Кристоф Зомер.

„Ја изразив подготвеноста на нашата држава да прифати повредени пациенти и да обезбеди соодветна медицинска поддршка во нашите здравствени установи,“ напиша Муцунски на Фејсбук.

Тој вели дека доколку има потреба, ќе бидат испратени и македонски лекари, кои биле вклучени во лекувањето по трагедијата во Кочани.

„Поддршката во вакви моменти е од суштинско значење. Целосно стоиме на располагање на нашите швајцарски пријатели во справувањето со оваа трагедија“, истакна Муцунски.