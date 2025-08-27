сре, 27 август, 2025

Македонија пет години го одложува законот за климатска акција, иако е главна алатка за борба со климатските промени

Во последните пет години државата нема податоци за емисии на стакленички гасови, што не е добра основа за креирањето на политиките и управувањето со климатските промени

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Пожар во Националниот парк Галичица, 14 август, 2024 г. | Фотографија преземена со дозвола

Македонија нема закон за климатска акција, ниту, пак, Национален план за адаптација на климатските промени, не се знае колкави се емисиите на стакленички гасови, ниту пак какви се ефектите од мерките кои досега ги предвидела државата. Институциите се некоординирани во активностите за заштита од климатските промени, и иако земјата е во групата на сериозно ранливи општества, на кои промените во климата им влијаат во многу сектори, сепак нивниот одговор на заканите не е соодветен, констатира Државниот завод за ревизија (ДЗР).

Државата, поради слабите административни капацитети, не може да го одржува и ажурира ниту Националниот инвентар на стакленички гасови, кој со помош на меѓународни проекти последен пат е изработен во 2019 година. Во последните пет години државата нема податоци за емисии на стакленички гасови, што не е добра основа за креирањето на политиките и управувањето со климатските промени.

Во извештајот на ДЗР се констатира дека постојното законодавство од областа на животната средина регулира одредени прашања поврзани со климатските промени, но тоа не е доволно да се воспостави систем со кој државата ќе управува со климатските промени. ДЗР посочува дека заради оддолжувањето на донесувањето на законот за климатска акција повеќе од пет години, државата нема систем, координација и комуникација помеѓу институциите кои се вклучени во процесот на климатски промени.

„Со ревидираниот Национален придонес, државата се обврзала до 2030 година да ги намали нето емисиите на стакленички гасови за 82 отсто во однос на 1990 година, додека според официјалните податоци од Инвентарот на стакленички гасови, во 2019 година вкупните емисии на стакленички гасови се намалени за 9,2 отсто во споредба со 1990 година. Бидејќи нема нови податоци во инвентарот, ниту пак министерството за животна средина има механизми за мониторинг, не може да се направи проценка на релевантноста и ефектите од мерките кои се употребуваат за да се постигне поставената цел до 2030 година“, пишува во ревизорскиот извештај.

Македонија донесе Долгорочна стратегија за климатска акција 2020 – 2050 година, со која се обврза да ги намали нето емисиите на стакленички гасови, без вклучени МЕМО емисии, за 72 отсто во однос на 1990 година, но не утврди нето нула емисии за целосна климатска неутралност, со што не ги исполни обврските со Европскиот зелен договор.

Државата нема Национален план за адаптација на климатските промени, но дел од секторските стратегии предвидуваат мерки и политики за адаптација. Поради тоа што нема механизми за следење на реализацијата на овие политики и мерки, не може да се потврди дали даваат резултати и дали се соодветни за постигнување на поставените цели со ревидираниот Национален придонес.

Врз основа на фактите кои ги содржи извештајот, од Државниот завод за ревизија препорачуваат дека  земјава мора да ги донесе Законот за климатска акција и Националниот план за адаптација и да ги притисне сите кои се должни да ги доставуваат податоците за емисии на стакленички гасови да го направат тоа и да се ажурира Инвентарот.

„Да се изврши ревизија на Долгорочната стратегија за климатска акција и ревидираниот придонес во однос на целите за намалување на стакленичките гасови за да се постигне климатска неутралност до 2050 година и постигнување на целите од меѓународните договори. Исто треба да се воспостави мониторинг и известување за реализацијата на мерките и активностите утврдени со Акцискиот план на Националниот план за климатски промени“, стои во извештајот на ДЗР.

ПОВРЗАНО

Главна секција

Жените жртви на насилство се незаштитени, институциите не ги исполнуваат обврските

Жените жртви на родово базирано и семејно насилство во Северна Македонија и натаму не добиваат соодветна и ефективна заштита, поддршка и можности за реинтеграција,...
Повеќе
Европа

Европската вселенска агенција го лансираше првиот сателит од новата генерација за метеоролошко следење

Европската вселенска агенција (ЕСА) и Европската организација за експлоатација на метеоролошки сателити (ЕУМЕТСАТ) успешно го лансираа сателитот MetOp-SG-A1, првиот од новата генерација метеоролошки сателити...
Повеќе

Најнови

Економија

Владата ќе го одобри договорот за грант од 3,7 милиони евра од ЕИБ за изградбата на Коридорот 8 кон Бугарија

Вицепремиерот и министерт за транспорт Александар Николоски одржа средба со вицепремиерот и министер за транспорт на Бугарија, Гроздан Караџов, каде што се конкретизираа работите за изградба на третата фаза за пругата од Крива Паланка до...
Повеќе
Ctrl - Z

Со премиера на „La Grazia“ започнува 82. Венецијански филмски фестивал

Со премиера на филмот „La Grazia“ од италијанскиот режисер Паоло Сорентино, денеска започнува 82. издание на Венецијанскиот филмски фестивал. Најстариот филмски фестивал во светот и годинава е домаќин на голем број...
Повеќе
Македонија

Автобусите на ЈСП утре ќе возат по неделен, а од понеделник почнуваат по зимскиот возен ред

Автобусите на ЈСП Скопје од понеделник 1 септември, со стартот на новата училишна година, ќе почнат да возат по делничен зимски возен ред. Утре, на верскиот празник Успение на Пресвета Богородица, автобусите...
Повеќе
Главна секција

Македонија пет години го одложува законот за климатска акција, иако е главна алатка за борба со климатските промени

Македонија нема закон за климатска акција, ниту, пак, Национален план за адаптација на климатските промени, не се знае колкави се емисиите на стакленички гасови, ниту пак какви се ефектите од мерките...
Повеќе

Владата ќе го одобри договорот за грант од 3,7 милиони евра од ЕИБ за изградбата на Коридорот 8 кон Бугарија

Вицепремиерот и министерт за транспорт Александар Николоски одржа средба со вицепремиерот и министер за транспорт на Бугарија, Гроздан Караџов, каде што се конкретизираа работите за изградба на третата фаза за пругата од Крива...

Со премиера на „La Grazia“ започнува 82. Венецијански филмски фестивал

Автобусите на ЈСП утре ќе возат по неделен, а од понеделник почнуваат по зимскиот возен ред

Македонија пет години го одложува законот за климатска акција, иако е главна алатка за борба со климатските промени

Данска го повика американскиот дипломат во Копенхаген поради сомнежи за тајни операции во Гренланд

„Еко свест“ ќе отстрани скршена бетонска бариера од Крива Река, за да се обезбеди слободен тек на реката

Професорот Горан Марковски е кандидат за градоначалник на Скопје од граѓанската платформа „Независни заедно“

ТАВ Македонија донира целосно опремено амбулантно возило на Општата болница во Кочани

ОН му порачаа на Израел дека мора да има правда, по бомбардирањето на болницата во Газа

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Владата ќе го одобри договорот за грант од 3,7 милиони евра од ЕИБ за изградбата на Коридорот 8 кон Бугарија

Со премиера на „La Grazia“ започнува 82. Венецијански филмски фестивал

Автобусите на ЈСП утре ќе возат по неделен, а од понеделник почнуваат по зимскиот возен ред