Македонија, Албанија, Косово, Србија и Босна и Херцеговина се земјите чии жители се најзасегнати од долготрајната изложеност на загаден воздух. Последиците за здравјето се катастрофални, што предизвикува појава на хронични болести, карџиноми и скратување на животниот век. Ова се најновите проценки кои ги објави Европската агенција за животна средина (ЕЕА), кои се однесуваат на влијанијата врз здравјето на населението предизвикани од долготрајна изложеност на фини ПМ честички, азот диоксид и озон, базирани на податоци до 2023 година.

Македонија, заедно со Босна и Албанија, според извештајот, е во врвот на земји кои се погодени од загадувањето на воздухот со ПМ 2,5 честичките. Во трите земји се забалежани меѓу највисоките проценти на смртни случаи кои се директна последица на долготрајната изложеност на загаден воздух. Извештајот нотира дека тој особено ги погодува децата, како ранлива категорија, предизвикувајќи астма, како и срцеви болести, рак на белите дробови, ХОББ, дијабетес и деменција кај популацијата над 30 години.

Според податоците кои ги објави ЕЕА, во Македонија во 2023 година починале 2.667 луѓе од причини диркетно поврзани со загадувањето на воздухот, во Албанија починале 3.551 човек, а во Босна и Херцеговина 4.783 лица.

Европската агенција констатира дека, иако е постигнат значителен напредок во намалувањето на загадувањето на воздухот, 95% од жителите на урбаните средини во Европа остануваат изложени на концентрации на загадувачи на воздухот над препораките на Светската здравствена организација (СЗО).

Намалувањето на загадувањето на воздухот до нивоата на упатствата на СЗО може да спречи 182.000 смртни случаи што се припишуваат на изложеност на фини честички (PM2.5), 63.000 на изложеност на озон (O3) и 34.000 на изложеност на азот диоксид (NO2) во ЕУ во 2023 година.

Нови докази сугерираат дека загадувањето на воздухот може да предизвика и деменција.