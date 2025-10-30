Македонија контра 165 земји во ОН, гласаше против осуда на економското ембарго на САД кон Куба

Генералното собрание на ОН со огромно мнозинство гласаше за осуда на економското ембарго на САД врз Куба кое трае 33 години. За гласаа 165 држави, а воздржани беа 12 воздржани. Против осудата на блокадата кон оваа држава, во моментов погодена од еден од најсилните урагани во последните години, Мелиса, гласаа седум држави. Меѓу нив беа САД, Аргентина, Украина и Унгарија, како и Македонија. Минатата година, гласањето беше 187 гласа за и само два против, САД и Израел и еден воздржан. Ваквите резолуции не се правно обврзувачки, но го одразуваат светското мислење.

Во интервју за Асошиејтед Прес, кубанскиот министер за надворешни работи Бруно Родригез рече дека САД започнале кампања за притисок за да влијаат на гласањето. Родригез рече дека неговата влада слушнала од други земји, главно во Европа, дека Стејт департментот ги охрабрува да гласаат против резолуцијата.

Како одговор, портпарол на Стејт департментот изјави во среда дека кубанскиот режим не заслужува поддршка од демократските сојузници на Америка.

„Со години, кубанската диктатура ја користеше својата годишна резолуција против ембаргото во ОН како пропагандна алатка за да го одвлече вниманието од сопствената корупција, некомпетентност и брутална репресија врз кубанскиот народ“, продолжи соопштението.

Пред гласањето, американскиот амбасадор во ОН, Мајк Валц, ја опиша годишната вежба како политички театар од страна на Куба за да се претстави како жртва на агресија, додека јасно се опишува себеси како непријател на Соединетите Американски Држави.

„Би предложил нашите земји-членки да престанат да го смируваат режимот со своите гласови и наместо тоа да го искористат ова гласање за да му испратат порака на светот“, рече Валц за време на дебатата во вторникот. Тој рече дека гласањето, исто така, може да ѝ сигнализира на Куба да не ги обвинува Соединетите Американски Држави за сите свои економски проблеми.

Родригез формално за забелешките на Валц рече дека се нецивилизирани, груби и одвратни.

„Господине Валц, ова е Генералното собрание на Обединетите нации. Не е разговор на Сигнал, ниту е Претставнички дом“, рече кубанскиот претставник.

„Добро сум свесен за местото каде што зборуваме. И ова не е ниту комунистичка нелегитимна законодавна власт во Хавана“, одговори Валц.

Валц, поранешен републикански конгресмен, беше советник за национална безбедност на претседателот Доналд Трамп претходно оваа година пред ненамерно да додаде новинар во приватниот разговор за Сигнал што се користи за дискутирање на чувствителни воени планови. Валц инсистираше дека разговорот ги исполнува владините стандарди за сајбер безбедност.

Родригез, во интервјуто, рече: „Не можеме да ја потцениме важноста, влијанието на моќната порака година по година од Генералното собрание, кое е најдемократското, репрезентативно тело на меѓународната заедница“. Резолуцијата, додаде тој, не е обврзувачка, но е моќна.

САД, од своја страна, се противат на описот на економските ограничувања како блокада.