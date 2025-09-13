саб, 13 септември, 2025

Македонија го добива првиот Водич за перименопауза

Перименопаузата е фаза низ која поминува секоја жена, но до денес во Македонија таа не беше препознаена на институционално ниво, ниту пак постоеја стандарди за тоа како да се третираат симптомите или да се обезбеди соодветна поддршка

МетаОд: Мета

-

Фото: ХЕРА

За првпат во Македонија, жените и здравствените професионалци добиваат Водич кој се базирана на медицина заснована на докази кој на јасен и практичен начин дава насоки за препознавање, третман и поддршка во периодот на перименопаузата.

Македонската асоцијација на гинеколози и опстетричари (МАГО), во соработка со ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување, денеска на XXI Конгрес на Македонското лекарско друштво пред македонската стручна јавност го претставија Првиот национален Водич за перименопауза.

Перименопаузата е фаза низ која поминува секоја жена, но до денес во Македонија таа не беше препознаена на институционално ниво, ниту пак постоеја стандарди за тоа како да се третираат симптомите или да се обезбеди соодветна поддршка. Со овој Водич, за првпат се воспоставуваат јасни и унифицирани насоки за матичните гинеколози и семејните лекари, со цел жените да добијат навремена и квалитетна грижа.

Во период кога бројот на жени во перименопауза и постменопауза расте – глобално достигнувајќи над 1,2 милијарди – Водичот за перименопауза претставува одговор на сериозните предизвици со кои се соочува здравствениот систем, како што се зголемениот ризик од кардиоваскуларни заболувања, остеопороза, когнитивен пад и други хронични состојби.

„ХЕРА ја иницираше соработката со МАГО затоа што веруваме дека преку медицина базирана на докази и мултидисциплинарен пристап можеме да го подобриме пристапот до грижа за жените во перименопауза. Овој Водич е прв системски чекор во таа насока.“ изјави Весна Матевска од ХЕРА.

Водичот содржи систематизирани насоки за:
– рано препознавање и соодветен третман на симптомите,
– едукација на здравствените работници од примарното и секундарното ниво
– подобрување на информираноста и поддршката на пациентките,
– воспоставување мултидисциплинарен пристап во третманот,
– унапредување на пристапноста до услуги за сите жени.

„Водичот за перименопауза дава основни насоки да не потсети како здравствени работници и соработници кои се симптоми и болести може да настанот во периодот на перименопаузата. Меѓутоа и да помогне на здравствените работници со сите анекси и прашалници, кои ќе бидат од најголема корсит за пациентките кои доаѓаат нa преглед кај своите матични лекари и гинеколози“  изјави проф. д-р Глигор Тофоски.

ПОВРЗАНО

Ctrl - Z

ХЕРА: Mладите се принудени да бараат перспектива надвор од државата

Денеска се одбележува 12 август, Меѓународниот ден на младите, а младите во Северна Македонија сè уште живеат во реалност исполнета со системски предизвици, ограничени...
Повеќе
Ctrl - Z

ХЕРА: Секоја втора девојка на 15 години е депресивна

53 отсто од девојчињата и 19 отсто од момчињата на возраст на 15 години имаат депресивно расположение, покажуваат податоците од ХБСЦ студијата за однесувањaта...
Повеќе

Најнови

Македонија

Ангелов: Пожарот во Трубарево е хибриден напад врз државата

Пожарот што денеска избувна во Трубарево, според првичните сознанија, е намерно подметнат и претставува „хибриден напад врз државата“, изјави директорот на Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС), Стојанче Ангелов. „Според мене се...
Повеќе
Македонија

„Нула Отпад“ со демант: пожарот во Трубарево не е во наши објекти, станува збор за пожар во рециклаторен центар на наши соработници

По информациите дека попладнево избувнал пожар во објект на „Нула Отпад“ во Трубарево, од компанијата реагираа со демант на социјалните мрежи. „Во врска со актуелната ситуација со пожар во Трубарево, Нула Отпад...
Повеќе
Македонија

Гори објект на „Нула отпад“ во Трубарево

Црн чад повторно се издигнува над Скопје денес од Трубарево каде гори магацин на „Нула отпад“. Во изјави за медиумите директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов кажа дека...
Повеќе
Македонија

Македонија го добива првиот Водич за перименопауза

За првпат во Македонија, жените и здравствените професионалци добиваат Водич кој се базирана на медицина заснована на докази кој на јасен и практичен начин дава насоки за препознавање, третман и поддршка...
Повеќе

Ангелов: Пожарот во Трубарево е хибриден напад врз државата

Пожарот што денеска избувна во Трубарево, според првичните сознанија, е намерно подметнат и претставува „хибриден напад врз државата“, изјави директорот на Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС), Стојанче Ангелов. „Според...

„Нула Отпад“ со демант: пожарот во Трубарево не е во наши објекти, станува збор за пожар во рециклаторен центар на наши соработници

Гори објект на „Нула отпад“ во Трубарево

Македонија го добива првиот Водич за перименопауза

Приведени две лица од Дебар поради предизвикување пожар

Данска, Франција и Германија испраќаат борбени авиони за одбрана на Полска

Слободата на медиумите во светот бележи најголем пад во последните 50 години

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Ангелов: Пожарот во Трубарево е хибриден напад врз државата

„Нула Отпад“ со демант: пожарот во Трубарево не е во наши објекти, станува збор за пожар во рециклаторен центар...

Гори објект на „Нула отпад“ во Трубарево