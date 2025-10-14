Македонија го доби првиот Национален центар за вештачка интелигенција, „Везилка“,

кој треба да биде дел од европската мрежа на AI фабрики, со директен пристап до европски суперкомпјутери и ќе овозможи истражувачите, стартапите и институциите да развиваат напредни решенија засновани на вештачка интелигенција.

Како што најави денеска министерот за дигитална трансформација, Стефан Андоновски, проектот треба да ги поврзе државата, универзитетите и индустријата во заедничка мисија за паметна и одржлива дигитална иднина.

Проектот, вреден околу шест милиони евра ќе го води ФИНКИ, а се реализира со поддршка од Европската Унија, преку програмата Horizon Europe и иницијативата EuroHPC.